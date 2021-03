Vulkan Fagradalsfjall, ki je od prestolnice oddaljen okoli 40 kilometrov, je izbruhnil v petek in nebo nad mestom obarval živo rdeče. Gre za prvi izbruh tega sistema ognjenikov v 900 letih.

"Smrdi precej močno. Presenetila me je oranžna barva, veliko bolj intenzivna, kot bi pričakoval," je povedal 21-letni inženir Kari Johannsson, ki se je odpravil ne ogled naravnega spektakla.

Vulkanska razpoka, iz katere izteka lava, naj bi bila dolga med 500 in 700 metri, so sporočile pristojne islandske oblasti. Zaenkrat naj bi se izteklo za okoli 300.000 kubičnih metrov lave. Po oceni strokovnjakov gre za relativno majhen in nadzorovan izbruh.

"Presenetila me je vročina. Ko smo se približali tekoči lavi na tleh, so se temperature povzpele za 10 do 15 stopinj Celzija in postalo nam je vroče," je povedala francoska študentka Emilie Saint-Mleux, ki je na Islandiji na izmenjavi.

Prvih nekaj ur po izbruhu je bil dostop do ognjenika onemogočen. Oblasti so kasneje umaknile zapore cest, od sobote popoldne je bil dovoljen tudi prihod obiskovalcev. Zaradi visoke ravni plinov v zraku so danes prizorišče znova zaprli.

Reševalna ekipa je morala sicer v nedeljo pomagati več deset izmučenim ali podhlajenim ljudem, ko je nastopila tema, vreme pa se je poslabšalo. Od ceste do vulkana je namreč okoli 90 minut hoje.

Na Islandiji je okrog 30 večjih vulkanov. Tokratni izbruh se je zgodil na območju vulkanskega sistema Krysuvik, ki sicer nima osrednjega vulkana, izbruh pa se kaže v obliki stalnega iztekanje lava iz površja in ni eksploziven, za kakršne je značilno bruhanje pepela visoko v zrak.