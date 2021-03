Joc Pečečnik o tem, da je bil "nategnjen" s strani najvišje državne strukture

»Na koncu je prišlo do tega, da se je zapletlo vse. Predsednik vlade Janša, minister za gospodarstvo Počivalšek in minister Tonin so se obrnili stran. Njihove riti so na varnem, mene pa so pustili samega. Na koncu sem ostal klovn, v bistvu bom domače povedal, "nategnjen" s strani najvišje državne strukture.«