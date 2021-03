Gre za sankcije proti enajstim posameznikom in štirim pravnim osebam, odgovornim za resne kršitve človekovih pravic na Kitajskem, v Rusiji, Eritreji, Libiji, Južnem Sudanu in Severni Koreji. Imena sankcioniranih so danes objavili v Uradnem listu EU, kar je zadnji korak v postopku.

Unija sankcionira štiri osebe in javni varnostni urad na Kitajskem zaradi ravnanja z muslimansko manjšino Ujgurov, dve osebi in osrednje javno tožilstvo v Severni Koreji zaradi represije, dve osebi in vojaško organizacijo v Libiji zaradi ubijanja in prisilnih izginotij, dve osebi v Rusiji zaradi mučenja in represije nad osebami LGBTI in političnimi nasprotniki v Čečeniji ter eno osebo v Južnem Sudanu in nacionalni varnostni urad v Eritreji zaradi mučenja in ubijanja.

Skupaj z odločitvijo o sankcioniranju štirih predstavnikov ruskega pravosodja in organov pregona, vpletenih v pridržanje opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, potrjeno v začetku meseca, gre za en sveženj sankcij, prvi v okviru nove ureditve sankcioniranja kršiteljev človekovih pravic po svetu, uvedene decembra lani. Skupaj je tako unija sankcionirala petnajst posameznikov in štiri pravne osebe.

Sankcije vključujejo prepoved potovanja na ozemlje unije in zamrznitev premoženja posameznikom ali pravnim osebam. Poleg tega posamezniki in pravne osebe v EU ne smejo neposredno ali posredno financirati kršiteljev na seznamu.