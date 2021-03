V gibanju mladih, ki se zavzemajo za podnebno pravičnost in soodločanje glede pogojev skupnega bivanja, so danes pred stavbo vlade v Ljubljani izvedli aktivistično akcijo, ko so se nekaj minut pred dvanajsto z verigami priklenili na vladno poslopje in od vlade zahtevali, naj na novo pripravi pravičen in podnebno bolj ambiciozen načrt za okrevanje ter odstrani škodljive spremembe Zakona o vodah. Vladi namreč očitajo, da sedanjo krizo izrablja za sprejem škodljivega predloga, ki ne sledi zahtevam Evropske komisije, ki zahteva, da evropska sredstva za zeleno in pravično okrevanje po pandemiji v višini 5,2 milijarde evrov vsaj v 37 odstotkih nameni za zelene politike.

»Predlagani načrt namenja okoljskim tematikam kar polovico sredstev manj. Še huje, po izračunih portala Green Recovery Tracker gre zgolj pet odstotkov vseh sredstev v najpomembnejši podnebni ukrep – zniževanje emisij toplogrednih plinov. Pot v podnebni zlom je še posebej vidna na energetskem in transportnem področju,« so povedali v okviru današnjega protesta, pri čemer opozarjajo, da se »zgolj 115 milijonov evrov namenja za obnovljive vire energije«, pri transportu pa, da so vlaganja v ceste nekajkrat večja od vlaganj v trajnostno mobilnost. »Še več, največja cestna investicija, financirana s strani sklada v znesku 330 milijonov evrov, prekaša vse investicije v trajnostno mobilnost skupaj (175 milijonov evrov),« so poudarili.