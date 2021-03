Marčevska izredna seja DZ se je začela s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši. Na vprašanje vodje poslancev DeSUS Franca Jurše, kdaj lahko upokojenci pričakujejo uskladitev pokojnin, s katerim bi zmanjšali zaostanek, ki je nastal med zadnjo gospodarsko krizo, je Janša odgovoril, da je sedanja vlada že do sedaj ta zaostanek zmanjšalo bolj kot prejšnje vlade. »Z lansko izredno decembrsko uskladitvijo smo namreč uspeli zaostanek iz naslova neusklajevanja skupno znižati kar za pet odstotkov, manko iz naslova gospodarske krize pa znaša še 3,6 odstotka,« je povedal.

Po Janševih besedah je omenjeni zaostanek mogoče nadoknaditi v naslednjih dveh letih, v kolikor bodo gospodarske razmere takšne, kot jih napovedujejo pristojni, pa morda že letos. »Aktualne napovedi gospodarske rasti se gibljejo med štirimi in petimi odstotki, kar obeta, da bi lahko v glavnem v letošnjem letu nadoknadili padec iz lanskega leta, verjamem pa, da smo lahko celo boljši. V tem primeru bi lahko zavezo iz koalicijske pogodbe, ki predvideva 1,5-odstotno letno odpravljanje zaostanka, podvojili. S tem bi se približali končnemu cilju,« je dejal.

Je pa po Janševih besedah v tem trenutku za dokončen odgovor glede dokončne odprave zaostanka še prezgodaj, saj je hitrost okrevanja gospodarstva v veliki meri odvisna od epidemije covida-19. »Tako verjamem, da bo dokončni odgovor mogoče dati nekje maja,« je dejal.

Težava cepiva Sputnika v njegovi dobavljivosti

Poslanec SNS Zmago Jelinčič je v DZ Janšo spraševal, kako daleč je slovenska vlada v dogovorih za dobavo ruskega cepiva Sputnik in ali bi lahko to cepivo proizvajali v Slovenija, denimo v Krki. Janša je odgovoril, da je Slovenija odvisna od mnenja Eme, ki opravlja redni pregled tega cepiva. Pot mimo mnenja Eme sicer obstaja, lahko bi reden pregled po predpisanem postopku cepiva opravila Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), a bi to trajalo lahko mesece ali leta. Tako ni nobene teoretične možnosti, da bi JAZMP opravil pregled cepiva prej kot Ema, je pojasnil Janša.

Vsaka država se sicer lahko odloči, da cepivo uporabi ne glede na teste, pravila in postopke, ampak zaenkrat tega še ni storila nobena država, je dejal. Madžarska je sicer spremenila nacionalno zakonodajo in v skladu z njo odobrila cepivo Sputnik, a sedaj na Madžarskem zelo malo cepijo s Sputnikom. Glavni problem je, da tega cepiva ni na voljo za dobavo, saj imajo enake težave kot drugi proizvajalci, to so proizvodne zmogljivosti. Na svetovnem trgu je naročenih 800 milijonov odmerkov tega cepiva, dobavljenega pa je bilo le 10 milijonov, je povedal.

Tudi če bi Slovenija naročila to cepivo na lastno pest, je vprašanje, kdaj bi dobila prve količine, je dejal premier. In tudi če bi vzpostavili lastno proizvodnjo cepiva, pa to verjetno ne bi vplivalo na ustavljanje epidemije covida-19 v prvi polovici leta, kar je ključno. Zato upa, da se bodo proizvodne kapacitete proizvajalcev cepiv, ki so bila že odobrena v EU ali pa še bodo, čim bolj krepile, da bodo države EU prišle do čim več odmerkov. Opozoril je, da cepiva proti covidu-19, ki so učinkovita danes, morda jeseni ne bodo več zaradi različic virusa.