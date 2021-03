Šolanje od doma se pozna, a ne gre za izgubljeno generacijo

Včeraj je bilo ob 1842 PCR-testih odkritih 290 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje okužb se je zopet povečalo in znaša že 820. Umrle so štiri osebe. Dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo v Ljubljani pa je danes kot novost na področju cepiv povedal, da so v postopku odobritve cepiva CureVac, Sputnik V in Novavax. Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev Gregor Pečan dodaja, da v šolstvu s poukom na daljavo niso bili doseženi rezultati, kot so bili zadnja leta s klasičnim poukom.