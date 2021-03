Na prizadetih območjih Novega Južnega Wales in jugovzhodnega dela Queenslanda, kjer domuje približno tretjina od 25 milijonov prebivalcev Avstralije, nastaja vse večja škoda. Oblasti so več deset lokalnih skupnosti razglasile za območja naravne katastrofe.

Narasle reke so odrezale ceste in mostove in vodile v zaprtje najmanj 150 šol. Z območja prihajajo fotografije živine, ujete v naraslih vodah in celi vrst hiš, z vodo zalitih do oken, poroča britanski BBC.

Na letališču Newcastle, okoli 17 kilometrov severno od Sydneyja, so zaradi poplavljene vzletno-pristajalne steze ustavili polete. Oblasti s prizadetega območja poročajo tudi o zemeljskih plazovih in škodi, ki jo je hišam zahodno od Sydneyja v soboto prizadejal mini tornado.

Reševalne službe so izvedle najmanj 500 akcij, vključno z reševanjem ljudi iz avtomobilov. Neko družino so iz njihovega poplavljenega doma rešili s helikopterjem. Pred poplavo, ki je ogrožala njihov dom, so reševalci na varno prepeljali tudi družino z dojenčkom na zahodu Sydneyja.