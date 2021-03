Kralji so tako prekinili niz šestih zaporednih zmag Vegasa, sami pa so po 13. zmagi v sezoni zdaj pri 32 točkah. Pet več jih imata Minnesota Wild in St. Louis Blues na tretjem oziroma četrtem mestu. Hokejisti iz mesta angelov so pot do zmage začeli tlakovati ob koncu sedme minute druge tretjine.

Takrat je v gneči pred vrati Marc-Andreja Fleuryja za 1:0 zadel Sean Walker, pred tem pa se je za 28. podajo v sezoni ploščka dotaknil tudi Kopitar. Triintridesetletni Hrušičan je bil pri novem zadetku vpleten le minuto kasneje, ko je Dustin Brown postavil piko na i odlični akciji, ki jo je začel Kopitar, nadaljeval pa Alex Iafallo. Vegas je nato v zadnji tretjini znižal prek Tomaša Noseka v 57. minuti, le 55 sekund kasneje pa je Jeff Carter razrešil vse dvome z zadetkom iz protinapada.

Calvin Petersen je znova blestel v vratih kraljev, zbral je 41 obramb, Kopitar pa je na ledu prebil 21:01 minute in na vrata tekmecev sprožil štiri strele. Z 29 podajami je zdaj četrti na listi podajalcev v sezoni NHL. Več jih imajo le Connor McDavid (39), Leon Draisaitl (32) in Patrick Kane (30). Po skupnem zbiru točk je Hrušičan zbral 37 točk in je na petem mestu izenačen z Aleksandrom Barkovom in Markom Scheifelejem.