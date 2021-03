Dallas na Dončićevih krilih do maščevanja proti Portlandu

Moštvo Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v gosteh zlahka prišlo do zmage proti Portland Trail Blazers s 132:92. Ob tem je v slabih 30 minutah na parketu blestel slovenski as Luka Dončić, ki se je ustavil pri 37 točkah. S tem so telički maščevali petkov poraz proti istemu moštvu.