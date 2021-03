Če gledamo na barve, letos na splošno prevladujejo vrtni seti in dodatki v antracitni barvi ter vseh odtenkih lesa. Seveda pa je kot vsako leto tudi tokrat veliko brezčasne bele.

»Pred nakupom novega vrtnega pohištva je treba pomisliti na več stvari. Najprej morate vedeti, koliko prostora imate na voljo. Če opremljate balkon, si boste ogledovali drugačno ponudbo, kot če imate na voljo veliko teraso. Prav tako velja razmisliti, koliko prostora imate na voljo za skladiščenje vrtnega pohištva pozimi. Naslednja stvar, o kateri je potreben tehten premislek, je vzdrževanje pohištva. Pri lesenem vrtnem pohištvu boste morali več časa posvetiti negi kot pri tistem iz kovine ali plastične mase. Na koncu pa se morate odločiti še, ali si želite ustvariti vrtno jedilnico ali dnevno sobo na prostem,« svetuje Katjuša Gajser, vodja marketinga pri podjetju Harvey Norman Trading.

Sogovornica dodaja, da se je glede na to, da smo bili primorani kar nekaj časa preživeti doma, želja po prenovi pri marsikom še bolj izrazila, zato povečano prodajo opažajo ne samo pri vrtnem pohištvu in dodatkih za vrt, ampak pri skorajda vseh kategorijah na oddelku pohištva in spalnic.

Jedilnica in dnevna soba na vrtu Pri prodaji vrtnega pohištva prednjačijo seti tako za vrtne jedilnice kot dnevne sobe, veliko pa je tudi povpraševanja po žarih, senčnikih in vrtni dekoraciji, po preprogah in okrasnih blazinah iz materialov, primernih za uporabo zunaj. Tukaj velja še enkrat poudariti, da vrtno pohištvo iz kovine ali plastike načeloma ne zahteva toliko nege kot leseno. Za redno vzdrževanje kovine in plastike je večinoma dovolj, če jo obrišete s krpo iz mikrovlaken ter mlačno vodo in blago milnico. Kako vzdrževati leseno pohištvo, pa prodajalci najraje svetujejo vsaki stranki individualno. Tekstil na vrtnih sedežnih garniturah ponudniki priporočajo iz več razlogov. »Gre za tisti del vrtnega pohištva, ki poskrbi za dodatno udobje pri sedenju, sončenju ali počitku. Stranke pogosto skrbita vzdrževanje in obraba delov vrtnega pohištva iz tekstila, vendar je vsaka bojazen odveč. Pri nas imamo naprodaj večino vrtnega tekstila, ki je UV- in vodoodporen. To ne pomeni, da v deževnem vremenu blazin ne pospravite, vendar pa ne bo nič narobe, če jih ujame ploha,« pojasni Gajserjeva.

Za daljšo življenjsko dobo Ob koncu sezone bo sledilo pospravljanje zunanjega pohištva, zato ni odveč vedeti, kje in kako ga bomo prezimili. »Skladiščenje vrtnega pohištva je v hladni sezoni leta nujno potrebno, če želite, da vam bo vaša vrtna garnitura služila dolgo. Prostor, kjer hranite vrtno pohištvo, naj bo suh. Za dodatno zaščito pa lahko poskrbite, če pohištvo prekrijete s plastično zaščitno prevleko. Po koncu skladiščenja ne pozabite osvežiti videza vaše vrtne garniture, da bo zares pripravljena na novo sezono,« še priporoča Katjuša Gajser.