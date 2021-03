Kot nam je povedala prim. Lucija Vrabič Dežman, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, ki deluje v OZG Kranj in Zdravstvenem varstvu žensk, se prvi znaki menopavze pojavijo že nekaj let pred zadnjo menstruacijo. Predvsem gre za motnje menstrualnega cikla in tako imenovani predmenstrualni sindrom. Pred menopavzo postajajo menstruacije vedno bolj neredne, problem nastopi, če se pojavijo močnejše krvavitve, ki vodijo v slabokrvnost. Pri nekaterih ženskah mesečne krvavitve postanejo vse bolj šibke, ob tem občasno že občutijo vročinske valove.

Težave ne doletijo vseh žensk

Menopavzne težave so posledica usihanja delovanja jajčnikov in upadanja tvorbe spolnih hormonov, prvenstveno estrogena. Kot pravi prim. Lucija Vrabič Dežman jih glede na čas pomanjkanja estrogena delimo v kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne posledice odtegnitve. Najbolj znan simptom so vročinski valovi. Ženske v hipu zardijo, postane jim vroče, že naslednji trenutek pa jih spet mrazi. Ti valovi lahko trajajo od nekaj sekund do minute in se pojavijo le nekajkrat ali pa celo več kot 20-krat na dan in tudi ponoči. Drugi simptomi so pospešeno bitje in razbijanje srca, tiščanje pri srcu, nekatere ženske se pritožujejo tudi zaradi motenj razpoloženja.

Težave, ki nastanejo ob menopavzi, lahko zelo okrnijo kakovost življenja, vendar ga ne ogrožajo, poudarja prim. Lucija Vrabič Dežman in dodaja, da se v treh do petih letih po menopavzi pojavijo srednjeročne posledice odtegnitve spolnih hormonov, spremembe na rodilih in sečilih. Nožnica se skrajša, stanjša, postaja vse manj vlažna in elastična. »Ženske veliko tožijo zaradi suhosti nožnice, pekočih bolečin, izcedka in bolečih spolnih odnosov. Tem težavam pa se pogosto pridružujejo še pogosta vnetja sečil in nenehno uhajanje urina oziroma inkontinenca.«

A te težave ne doletijo vseh žensk. »Več kot polovica žensk preživi obdobje menopavze brez vseh težav, pri približno tretjini pa se simptomi pojavijo v hudi obliki. Trajanje težav med ženskami je različno. Povprečno težave trajajo od dve do pet let, lahko tudi dalj, le redko pa manj kot dve leti.«