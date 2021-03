Prepričan sem že bil, da zanesljivo ne bom pisal o ničemer, kar bi bilo lahko povezano z virusi, pa se temu nekako ne morem izogniti. Saj ne, da ne bi šlo, ampak oni dan, ko me je doletel pregled pri zobozdravniku, me je nič hudega slutečega že pri vhodu v stavbo zaskočila mladenka in naučeno zažgolela: »Gospod, ali imate slučajno vročino, kašljate ali kihate, se počutite slabo?« Nekaj v tem smislu. Odgovoril sem ji, da me k sreči ne pesti nič od tega, da se počutim čisto solidno, le malo me skrbi, koliko mi bodo tokrat zaračunali… In ko se nisem dal, mi je mladenka priporočila, da si vsaj razkužim roke. Sprejel sem velikodušno brezplačno ponudbo in pripomnil, da se za repete priporočam predvsem takrat, ko bom odhajal domov. Kot nekdo, ki si roke tudi v mirnem času umiva še več, kot zahteva vademekum inštituta za javno zdravje, sem imel roke že tako skoraj sterilno čiste. In takrat me je presunilo. Mladenka, oborožena z navodili in razkužili, je namreč nekoliko živčno potrkala po beli plastenki z nekakšnim lizolom. Z nohti, in to kakšnimi! Dam brke stran, če niso v vsej svoji umetni veličastnosti merili vsaj tri centimetre čez konico prsta! Zakrivljeni malo navzdol kot kakšni kremplji. Saj vem, da to v določenih krogih velja za moderno in da bom morda razsrdil tudi kakšno bralko Nike, ampak po mojem mnenju so takšni nohti nič manj kot ostudni. Pa brez zamere!

Koliko je črnega pod nohti Zakaj? Večino moških odbijajo, pa naj jih je oblikovala še takšna mojstrica. Najhuje pri tem pa je, da so skrajno nehigienični. Kako si lahko namreč ženska s takšnimi dolgimi kremplji spodobno umije roke? E, ne more si jih! Pravzaprav lahko sestavim kar dolg spisek opravil, ki jih je s takimi podaljški skoraj nemogoče početi. Oni dan smo z družbo v nekem priljubljenem lokalu opazovali lastnice tovrstne naprstne galanterije, ko so se odpravljale v toaletne prostore, in smo jim tako za šalo in čez prst merili čas. Večina se je vrnila tako hitro, da bi si v tem času utegnila komaj dobro namiliti in sprati svoje ročice že s skrbno negovanimi nohti, kaj šele opraviti kaj drugega. Skratka: lastnica pretirano dolgih nohtov si rok ne more očediti do te mere, da bi bilo higienično in da bi z njih odstranila morebitni virus. Vsaj na hitro ne. Za kaj takšnega bi si morala namreč roke ne le umiti, ampak se jih na spodnji strani nohtov lotiti še s kakšnimi posebnimi pripomočki za trebljenje umazanije iz nedostopnih kotičkov, si vse skupaj še enkrat namiliti tudi tam, dobro sprati in dezinficirati. Preprosto nemogoče! Kot si je nemogoče spodobno umiti roke z običajnimi zanemarjenimi nohti, za katerimi se nabira svinjarija. No, takšni nohti in »modni« umetni so s stališča higiene eno in isto. Pa na zdravje!