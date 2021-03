Več telesnih aktivnosti ko si bomo izbrali in jih uresničevali, lažje bomo ostali zdravi in prebrodili spomladansko utrujenost. To različni ljudje doživljajo različno; nekateri so zaspani, drugi pogosteje lačni, tretji bolj brezvoljni, četrti čutijo izčrpanost… Vsemu temu se je moč upreti, če le malce spremenimo ritem vsakdanjika. A ne samo s telesno aktivnostjo, temveč tudi s prehrano. O tem in še čem so nam nekaj besed zaupale znane Slovenke.

Nisem sužnja prehranjevanja Alenka Godec, pevka: »Hm, pri rekreaciji bi gotovo lahko oziroma bi morala storiti še kaj več. Sploh ko se leta začnejo kopičiti, je treba vložiti še več, a kaj, ko je volje manj. Sploh, ker nisem tip za fitnes ali tek. Veliko raje imam sprehode v družbi dveh psičk. Kuham dokaj redno, saj imam doma še dva fanta, za katera moram poskrbeti. Sama imam zelo rada zelenjavne jedi. Sicer jem meso, a ga, tudi če ga pripravim fantoma, velikokrat zamenjam za ocvrti sir. Vesela sem, kadar dobim kakšno sezonsko zelenjavo ali sadje od tistih, ki imajo vrtove. Ne pretiravam z ničemer, nisem sužnja prehranjevanja. Jem, kar mi dobro dene in kar imam rada.«

V lastni družbi na hrib Rebeka Dremelj, pevka in podjetnica: »Za aktivno življenje absolutno v polni meri poskrbita moji dve frajerki – hčerki skozi ves dan; pogosto kolesarimo, se kotalkamo, tečemo, skačemo na trampolinu. Časa za počitek res nimam in kondicija se nabira sama od sebe. Če utegnem, se zjutraj v svoji lastni družbi povzpnem na bližnji hrib Sveti Vid, kisik mi preplavi možgane in zadiham s polnimi pljuči, potem čez dan veliko lažje delujem. Spomladi, ko se temperature dvignejo in je dan daljši, se življenjski ritem nekoliko spremeni in se rada pritihotapi spomladanska utrujenost. Nad njo se spravim z veliko sadja in zelenjave in vitamina C. Sploh sem zelo pozorna pri prehrani, vsa družina se prehranjuje v glavnem zdravo. Zelenjavo, sadje in meso kupujem pri bližnjih kmetih. Zelo redko se zgodi, da govedino ali piščanca kupim v trgovini. Imam pa srečo, saj v poletnem času dobim veliko zelenjave od mame in tašče, ki imata vsaka svoj vrt in ju pridno obdelujeta, kar se jima poplača z bogato bero pridelkov.«

Po energijo v naravo Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije: »Da se ob res napornem delovniku, sploh pa v času spomladanske utrujenosti, za katero nimam časa, a se vseeno sprehodi tudi mimo mene, sprostim in ohranim kondicijo, grem od dva- do trikrat na teden na bližnji Golovec ali Rožnik. Občasno kolesarim, čudovite poti so na Ljubljanskem barju. Plavanje imam v načrtu za kasneje, ker imam trenutno natrgano ramensko mišico. Čudovito je, ker v Sloveniji nikjer ni treba iti daleč, energijo lahko dobiš v razkošni naravi. Držim se preprostega načela, da v jedilnik vključujem sezonsko aktualna živila, še zlasti, ko gre za sadje in zelenjavo. Na splošno se trudim, da kupujem lokalno pridelano hrano. Obvezno zajtrkujem, limonada z medom je za začetek, potem polnozrnati kruh in kava. Prehranjujem se raznovrstno, rada imam ribe, izogibam se le sladicam. Skušam se držati pravila, da zvečer ne jem veliko, a vedno ne uspe…«

Žalost na stran Saša Lendero, pevka: »Na žalost nisem posebno telesno aktivna. Sicer imam zaradi tega slabo vest, a premakne se vseeno nič. Sem pa rada na svežem zraku, se sprehajam po gozdu s kužki in tudi vrtnarim – z rožami. Na splošno se poskušam čim manj ukvarjati s stvarmi in mislimi, ki mi povzročajo žalost in slabe občutke. Prehrana je pri meni zelo odvisna od obdobja. Včasih preprosto zmanjka časa za kuhanje in zdravi obrok. Sicer pa kuham zelo rada, celo kruh pečem sama. Pri nas zaužijemo veliko sadja in zelene solate, za dvig odpornosti pa izdelke, pridobljene s kaskadno fermentacijo.« Vrelec mladosti Helena Peternel Pečauer, direktorica agencije Impress: »Teoretično sem zelo dobro podkovana z informacijami, kako preventivno poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje, v praksi pa se mi pogosto ne izide tako dobro. Želim si najti več časa za redno vadbo, za sproščanje, tudi v naravi. Kljub temu nisem neaktivna, tibetanske vaje iz Vrelca mladosti verjetno tudi nekaj štejejo. Kadar lahko, si zelo rada privoščim kakšen podaljšan konec tedna v velnesu, obožujem različne masaže in sproščanje v savnah, zlasti parne blagodejno vplivajo na moje počutje. Zelo pazim na svojo prehrano, ki temelji pretežno na mediteranski kuhinji z res veliko zelenjave in darov morja. Že pred leti sem, zaradi hudih zdravstvenih težav, med svoje prehranske navade vključila tudi obvezen zajtrk, ki se začne s sveže iztisnjenim sokom ene limone. Dalmatinska prijateljica mi je že davno zaupala recept za zdravilen in krepčilen zvarek, ki ga je 'podedovala' od svojih prednikov. V limonin sok vmešam nekaj žlic medu (najraje žajbljevega), dodam matični mleček, žličko propolisa in cvetni prah. Vse sestavine dobro premešam in potem s tem 'zdravilom' opravim tedensko kuro. Po tri žličke ga zaužijem vsako jutro na tešče. Hitro povrne izgubljeno energijo, odlično deluje pri virozah in zelo dobro se obnese tudi pri znakih pomladne utrujenosti in preobremenjenosti.«

