Na kakšno nego kože prisegajo in kako skrbijo za aktivni vsakdan, nam je zaupalo nekaj znanih Slovenk.

Miša Molk televizijska voditeljica »Telo mi hitro sporoči, če kar koli ni v redu. Nemirna postanem, če se ne gibljem dovolj, zato so sobote in nedelje namenjene hoji in teku. Med tednom telovadim, zelo dolgo že izvajam tibetanske vadbe. Vitamini pa so vedno na mizi, jemljem vitamine C, D in E, koencim in omega 3. Četudi se vmes malo polenim, to hitro nadoknadim. Če je mogoče, se pred boleznimi zavarujem z več sadja in svežega zraka. V hladnem in suhem vremenu se mažem z oljem za telo, s katerim se zmasiram, koža pa je mehka in nahranjena. Tudi obraz si enkrat na teden zmasiram z njim. Pomembno pa se mi zdi zlasti gibanje in ne preveč suh zrak v prostorih, kjer bivamo in delamo.«

Stella Korošec podjetnica »V prvi vrsti za dobro počutje poskrbim tako, da na dan popijem dovolj vode in da se vsaj dvakrat na teden gibam – če se le da zunaj in vsaj po eno uro. Ves čas preizkušam tudi različne prehranske dodatke, trenutno recimo Vitamina C in D. Se pa vedno o tem posvetujem na bioresonanci. Za mojo aktivnost trenutno uspešno skrbi moj leto in pol star sin. Pred prehladi in boleznimi se zavarujem s kakovostno in raznoliko prehrano. Sicer pa najbolj verjamem v zadosten počitek. Moje lepotne skrivnosti so hialuronska kislina, kisik in zadostna hidracija, prisegam pa na kozmetiko Intraceuticals in Biologique Recherche ter na obrazno nego v salonu Shape.«

Dada Jerovšek lastnica znamke Kaval Group »Če dobro pomislim, zase skrbim zelo slabo in sem do sebe zelo mačehovska. Ker sem sem polno aktivna dobesedno vsak dan skozi vse leto, včasih nimam niti časa za vdih in izdih, kaj šele za hrano, in jem šele, ko se oglasi lakota. Ampak očitno mi ves ta tempo in delovna kondicija nekako dobro deneta, še zlasti, ker sta v sožitju s siceršnjim osebnim zadovoljstvom. Skozi vse leto jem res veliko sadja, popijem nekaj kozarcev sveže iztisnjenega soka ali drugih napitkov iz svežega sadja. Zjutraj se dobesedno nalijem z vsaj pol litra mlačne vode, da se rehidriram. Ko se me kaj loteva, najraje skočim v lekarno, kjer izberem naravno zaščito za dvig imunske odpornosti, popijem pa tudi veliko čaja z medom, limono in predvsem ingverjem, ki je že večkrat odgnal kakšen prehlad ali herpes. Za kožo skrbim z naravno kozmetiko Bioeffect, ki me navdušuje zaradi svojih naravnih sestavin, narejena je namreč samo iz ječmena in je edina, ki mi kožo napoji in nahrani od jutra do poznih večernih ur. Prisegam pa predvsem na splošno fizično aktivnost in čeprav se nič posebej ne gibam, vsak dan zaradi narave dela naredim tudi 10.000 korakov. Ko pa pridejo prosti dnevi, se najraje naužijem narave.«

Kaja Flisar novinarka »Dvakrat na teden hodim na skupinsko vadbo, trenutno sem navdušena nad body stepom, všeč mi je tudi shapeboxing, kjer v eni uri intenzivne vadbe natreniraš čisto vse mišice v telesu. Za vikend se rada odpravim na dolg sprehod, kjer se naužijem svežega zraka. Kar se tiče bolezni, sem kar precej odporna. Mislim, da k temu pripomorejo zdrava prehrana, redna telesna aktivnost in sprehodi po svežem zraku. Dvakrat na teden uporabljam hranilno kremo za telo, navdušena sem nad dišečimi maskami za obraz. V službi imam pri roki vedno labelo in osvežilni sprej za obraz, s katerim kožo hidriram tudi med delom.«