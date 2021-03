Naše bežno srečanje je postalo prijetno druženje in klepet o vsem možnem in skozi celoten pogovor je bilo čutiti njuno spoštovanje in sprejemanje drug drugega. Odnos, o katerem bi sanjal vsakdo med nami, če bi o tej možnosti sploh lahko verjeli.

Dejstvo je namreč, da je v večini partnerstev zgodba malce drugačna. Odnosi se največkrat razblinijo, postanejo stvar navade ali pa celo edina ekonomska stabilnost, ki si jo lahko predstavljajo. V današnji družbi, v kateri je vse instantno, je morda res utopično iskati neki globoki odnos, a vseeno sem prepričana, da je takšen odnos edini, ki nekaj šteje.

Na začetku so vsi tako zaljubljeni, tako zelo, da se mi zdi včasih celo preveč. Ko človek vidi vse z rožnatimi očali, je vse najlepše, a potem, ko začneš živeti vsakodnevno življenje, se marsikdaj pokažejo »skrite napake«, ki pravzaprav niti niso bile skrite… le videti jih kdo ni želel.

Kratke zveze so postale vsakodnevno dejstvo Danes za spoznavanje novega kandidata ali kandidatke pravzaprav potrebuješ le internet in malo časa, pa je že tu obilica kandidatov za bodočega gospoda pravega ali gospo pravo. Spoznavanje je seveda hitro, saj nima smisla izgubljati časa… Živimo hitro in učinkovito, kajne? Odnosi so površni, polno je pričakovanj in hkrati živčne vojne, saj se ritma ženske in moškega vseeno malce razlikujeta in seveda ni časa, da bi se uravnovesila. Mudi se izvedeti, ali je on pravi ali je treba klikati naprej… A vseeno, nekateri odnosi le premagajo to začetno dramo, pari se poročijo, si ustvarijo skupni dom, družino, ustvarijo želen družbeni status, potem pa, ko končno pričakujejo mir in uživanje v sadovih garanja, se počasi začne lomiti zakon. Nikomur ni jasno, zakaj, ko pa sta oba toliko vložila v… zakon? Ne! Številni pari ogromno vlagajo v družinsko idilo, nič kaj dosti pa v svoj odnos. V svoj zakon, ki je v vmesnem času postal tako zelo samoumeven, da je propadel.

Kdaj sta bila nazadnje na zmenku? Pri zakonskem svetovanju je to eno mojih prvih vprašanj. Prevečkrat je odgovor, ne ne, midva sva poročena. Mar poroka res pomeni, da sta si partnerja zagotovljena in da se jima ni treba več ukvarjati drug z drugim? Naslednji najpogostejši odgovor je, da sta bila na zmenku, še preden so se otroci rodili, potem pa ni bilo več časa. Mnogi postanejo starši in pozabijo, da je njihovo prvo mesto biti partnerji. Pozabijo na osebo, s katero so si začeli graditi skupno življenje, ter posvetijo vso svojo pozornost otrokom, kar (mislim da ne zahteva dodatne razlage) seveda ni dobro niti za zakonca, niti za otroke. Na kratko, v večini zakonskih težav je osnovni problem, da sta se partnerja začela veliko ukvarjati z načinom življenja in manj z življenjem samim. Treba je uresničiti vse materialne sanje, zaslužiti za dva dopusta na leto ter vzgojiti otroke… z družinskim sodelavcem? Koliko vam lahko pomeni vila na morju, če pa ste v duši prazni? Če hodite v to vilo s človekom, ki je le še postarana verzija nekoga, ki ste ga nekoč menda ljubili, danes pa vam gre le še na živce, ker čisto nič ni tako, kot ste mislili, da bo? Da je odnos iskren in trden, je potreben čas, veliko pogovora, razumevanja in iskrene ljubezni. Četudi sta starša, vedita, da sta najprej partnerja, ki sta tudi zgled svojim otrokom. Kakor bosta živela vidva, to učita njih. Oba osebnostno rasteta vse življenje in da, stalno bosta morala delati na tem, da bo vajino partnerstvo cvetelo, a verjemita, vredno je! Sijte ljubezen v svet. Rada vas imam.

