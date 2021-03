Ob travniku svoje moderno zasnovane družinske hiše v Prvačini sta zakonca Ariana in Gregor Suhadolnik postavila leseni objekt Maxi. Gre za energijsko varčno in samooskrbno leseno-stekleno, sofisticirano oblikovano namestitev, ki gostom zagotavlja vse udobje urbanega, domačega doma. Maxi je del večje zgodbe – projekta Odprte vasi, ki v Vipavsko dolino vabi ljudi na nepozaben romantični konec tedna, morda le pobeg v naravo ali pa iskanje tradicionalnih zgodb in pristnih ter edinstvenih doživetij, ki vam bodo ostala v trajnem spominu, vključno z unikatno nastanitvijo.

Sodobna tehnologija Maxi je v osnovi popolnoma lesena hiška, z namenom, da bi se gostje v njej počutili čim bolj urbano in domače, opremljena z vso potrebno sodobno tehnologijo. »Ko smo začeli razmišljati o objektu, ki bi prinesel odgovor na povpraševanje sodobnih popotnikov, smo iskali rešitev, da ga postavimo na dvorišče, na zazidljivo zemljišče, a brez dolgega postopka pridobivanja klasičnega gradbenega dovoljenja. V tem času se je začela spreminjati tudi zakonodaja na področju glampinga. Veliko objektov po Sloveniji je namreč še vedno postavljenih na črno, nekateri tudi na kmetijskih zemljiščih,« je razložil Suhadolnik in dodal, da je nova uredba o razvrščanju prostora ponudila možnost, da sta lahko prvega Maxija postavila na svoje dvorišče z gradbenim dovoljenjem za nezahtevne objekte. Arhitekturo hiše so zasnovali v podjetju Real inženiring, avtorja projekta pa sta arhitekta Rok Klanjšček in Aljaž Lavrič (prvi tudi avtor projekta Nebesa v Kobaridu. Hiško se enostavno postavi na stavbno zemljišče na način, da se z vso infrastrukturo priklopi na že obstoječ objekt. »Maxi je zasnovan tako, da se ob postavitvi na mesto ne betonira in vari, ampak se ga namesti na predpripravljene točkovne temelje. Gre za prefabrikat, ki se ga s kamionom pripelje v dveh kosih in s strojno mehanizacijo postavi najprej spodnji, nato še zgornji del. Nato se vgradi steklena okna, ki so med prevozom zaščitena pred lomom, in dokonča streho,« je o postavitvi objekta povedal Grega. Bivalna kvadratura objekta je 25 kvadratnih metrov in je namenjena največ štirim osebam. Ob terasi je lahko nameščen lesen masažni bazen, ki zagotavlja vso potrebno intimo.

Zavezani k trajnostni filozofiji Maxi je v celoti produkt slovenskega znanja, zgrajen iz slovenskega lesa in drugih povsem naravnih materialov, je samooskrben in energijsko varčen. »Maxi je veliko več kot mobilna hiška, gre za dizajnerski mali dom z velikim udobjem. Je robusten, narejen kompaktno in energijsko praktično samooskrben. Na najini hiši imamo sončno elektrarno, s pridobljeno elektriko oskrbujemo najin dom in dva Maxija. Prefabrikat pa ima že vgrajeno instalacijo, da lahko na njegovo streho kadar koli postavimo samostojne panele,« je povedal Gregor Suhadolnik. Za izdelavo Maxijev – v letošnjem letu jih bodo večji del še pred sezono postavili v Vipavsko dolino, na Kras in v Brda, skrbi podjetje Tehnosol, ki je projekt Odprtih vasi tudi prijavilo na razpis MGRT za integralne turistične produkte in pridobilo sredstva za sofinanciranje razvoja. »Tehnosolova osrednja panoga je izvedba sočnih elektrarn in toplotnih črpalk, že leta pa uvaža tudi električna kolesa. Skratka vse, kar je povezano z zeleno energijo, saj so od nekdaj zavezani trajnostni filozofiji poslovanja.«

V ponudbi tudi električna kolesa Poleg spalnice, ki skozi velika steklena okna gleda v svet, ima Maxi še svojo kuhinjo, dnevni prostor z dodatnim ležiščem, udobno kopalnico in lično teraso. »V kuhinji so majhna kuhalna površina z električno ploščo in mikrovalovno pečico, prostoren hladilnik in pomivalni stroj. Večje kuhalne površine nismo umestili, saj želimo, da naši gostje okušajo lokalno kulinariko. Spletna stran odprtevasi.si je narejena tako, da imajo naši gostje vpogled v lokacije odprtih vrat domačinov in dejavnosti drugih ponudnikov, ki soustvarjajo nepozabna doživetja. Poleg unikatnih zgodb ljudi iz odprtih vasi, ki jih pišejo vinarji, pridelovalci suhomesnatih izdelkov, oljčnega olja, medu, sirov, skrbniki domačih živali, peki, mali obrtniki, ki ohranjajo tradicijo, je partnerstvo odprto tudi za gostince, ponudnike atrakcij ter muzeje in galerije,« je povedala Ariana Suhadolnik. Vsi partnerji lahko vsakodnevno objavljajo novosti in zanimiva opravila, v katera se lahko gostje vključijo, ali dogodke, ki jih je vredno obiskati. Gostje v hiško Maxi vstopajo s kodo, ki jo prejmejo po vplačilu rezervacije, kar jim omogoča fleksibilnost ob prihodu in odhodu. V ponudbi sta tudi dve električni kolesi, s katerima lahko raziščete okolico. Unikatne nastanitve bodo za prve goste predvidoma odprli junija 2021. Poleg Prvačine jih bo kmalu zraslo še več na različnih lokacijah odprtih vasi po Sloveniji. »Saj ima vsaka Slovenska vas svojo unikatno zgodbo, s katero lahko navduši obiskovalce.«