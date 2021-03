Na leto izdelate več kot 5500 ograjnih sistemov in montirate prek 170 kilometrov ograj. Kakšne so zahteve sodobnih kupcev ograjnih sistemov?

Sodobni kupci pričakujejo predvsem varnost in lep videz. Štejeta enostavnost montaže in vzdrževanja ter ugodna cena. Vedno pogostejše so želje po zasebnosti, protihrupni in vizualni zaščiti. Pomembno je tudi, da so ograje izdelane v Sloveniji.

Kaj pa izbira glede na namen?

Ograja predvsem pomeni večjo varnost, prepreči prehod nepovabljenim osebam, domačim živalim in divjadi. Lahko si zagotovimo tudi protihrupno zaščito in zapremo pot pogledom. Ograja je tudi okras objekta in ponos lastnika.

Kaj predvsem svetujete lastnikom bivalnih objektov?

Ograja naj sledi namenu določenega dela ograjenega prostora. V ospredju so varnost, zapiranje pred pogledi, zaščita pred hrupom in lep, urejen videz objekta. Pametno načrtovanje je osnova za zadovoljstvo uporabnikov.

Pogosto želimo hišo ali vrt zapreti pred pogledi in hrupom. Kaj naj izberemo?

Zapiranje poti pogledom ali hrupu omogočajo ograje z lamelami, ograje iz perforirane pločevine, ograjni elementi, polnjeni s kamenjem, ograje, sestavljene iz jeklenih košar oziroma gabionov. Zgolj zapiranje poti pogledom je možno tudi z zastirnimi trakovi, ki jih vpletemo v ograjni element.

Kakšne so prednosti ograje z lamelami in ograje iz perforirane pločevine?

Obe opravljata več nalog hkrati. Ograja z lamelami je moderna, varuje prostor, zapira pot pogledom in hrupu ter je lepa na pogled. Varnost, uporabnost in oblikovna skladnost so ključne prednosti ograje iz perforirane pločevine. Že standardna ponudba vzorcev zagotavlja širok izbor možnih dizajnov.

Danes mora biti ograja lepa na pogled.

Med pomembnimi elementi odločitve sta zagotovo videz ograje ter njena slogovna in barvna usklajenost z nepremičnino. Izbor barvnih odtenkov je lahko v celoti prilagojen željam stranke. Tudi pri tem naši strokovnjaki, arhitekti, z veseljem svetujejo. In prav mesec marec je za načrtovanje odlična izbira.

Na vprašanja so odgovarjali strokovnjaki podjetja Ograje Kočevar. Njihove rešitve si oglejte na spletni strani www.ograje.com. Za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo strokovnjaki za ograje na naslovu elektronske pošte info@ograje.com in brezplačni telefonski številki 080 23 02. (ktm)