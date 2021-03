S kombinacijo rešitve Energy Centra in programske opreme Wiser uporabniki pridobijo popoln nadzor nad proizvodnjo, distribucijo in shranjevanjem sončne energije v svojem domu. Rešitev je zasnovana tako, da jo je mogoče takoj priključiti na omrežje in povezati vse naprave.

Potrjujejo naložbe v fotovoltaične sisteme Inteligentni sistem upošteva več dejavnikov, kot so cena energije, vremenska napoved, čas dneva, vzorci vedenja potrošnikov pri porabi energije, tako da prihrani velike količine energije, ki prihaja iz obnovljivih virov, in jih po potrebi prihrani za nujne primere. To omogoča, da najpomembnejši sistemi – na primer varnost stanovanja in omrežje, ki povezuje vse gospodinjske aparate – ostanejo aktivni, če energija iz tradicionalnega vira (standardno električno omrežje) postane nedosegljiva. Večja odvisnost od obnovljivih virov energije v primeru večje porabe ne le zmanjša celotni ogljični odtis hiše, temveč tudi izboljša donosnost naložbe v fotovoltaične sisteme in znatno zmanjša račune za elektriko. V vse povezane varnostne naprave rešitve Wiser Energy Center so vgrajene dodatne zaščitne funkcije – na primer proaktivno obveščanje najemnikov o večji verjetnosti okvar električne napeljave, to je od preobremenitve omrežja do kratkih stikov. Tako ni vprašanj z vidika varnosti električnih naprav in instalacij v stanovanju. Gre za aktivno, ne reaktivno zaščito. Vse te funkcije v rešitvi Wiser Energy Center, kombinirano, zagotavljajo lastniku stanovanja možnost trajnostne porabe energije: sistem nenehno meri in zmanjšuje ogljični odtis stanovanja. Manish Pant, izvršni podpredsednik za distribucijo in gospodinjske aparate pri Schneider Electric, razlaga: »Domača poraba električne energije se bo do leta 2050 podvojila. Hkrati se soočamo z izzivom zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida v naših stanovanjih. To je dilema, ki jo moramo rešiti. V svoja stanovanja nameščamo vedno več naprav IoT in jih povezujemo, kar pomeni, da jih moramo znati nadzorovati. Svoje potrebe po energiji doma moramo obvladati – o tem ni dvoma. Varen, interoperabilen sistem za upravljanje energije je ključnega pomena za doseganje kakovostnejšega bivanja in pozitiven vpliv na naš način življenja. Tak sistem mora biti hkrati stroškovno učinkovit in ogljično nevtralen. Ponujamo možnost izbora trajnostne rešitve za obnovljivo energijo in aktivno nadzorovanje energetske potrebe.«

Nadzor porabe energije v hiši Vsa elektrika iz hiše in omrežja prihaja na eno mesto, od koder se upravlja njeni distribucijo in porabo: od priključka na omrežje do vsake vtičnice. S tega mesta se upravlja enako manjšo in večjo porabo, luči, grelne in hladilne naprave, pralne stroje, zamrzovalnike, razsvetljavo bazena … Obstajata dva načina delovanja: normalno in pod obremenitvijo. Če na primer pride do izpada električne energije zaradi slabega vremena, nadzorna plošča samodejno preklopi v način obremenitve. Sama se odloči, kateri aparati in naprave so potrebni, na primer hladilnik, in kateri ne in iz energije, ki jo prejme iz baterij ali rezervnega generatorja, napaja samo te naprave.

Zgolj poraba, brez preplačil Nadzorna plošča rešitve Wiser Energy Center lahko v svoji osnovni konfiguraciji upravlja domačo sončno elektrarno, lahko pa se jo nadgradi s premium funkcijami. Na primer napajanje električnega vozila je lahko drago in zahtevno, če se to počne v času dneva, ko je v stanovanju največja poraba energije. Rešitev Wiser Energy Center lahko pomaga pri obvladovanju teh stroškov na več načinov: 1. Zagotavlja, da hitrost polnjenja električnega vozila nikoli ne preseže omejitve porabe, ki je dogovorjena s ponudnikom storitev. To naredi tako, da izračuna, koliko energije je na voljo za polnjenje e-vozila glede na energetske potrebe drugih gospodinjskih aparatov, na primer pečice, hladilnika, televizorja, sistema za domače varovanje. Ta funkcija ščiti pred rastjo stroškov za elektriko in omogoča optimalno polnjenje baterije e-vozila v najkrajšem možnem času. 2. Omogoča, da se e-vozilo napolni izključno z energijo iz sončnih zbiralnikov na strehi hiše. Sistem je mogoče programirati tudi za polnjenje e-vozila samo takrat, ko ima največ sončne energije. 3. Z nenehnim preračunavanjem najboljšega obdobja porabe in najboljše tarife za vsako energijsko potrebo se lahko Wiser Energy Center, ki združuje podatke in algoritem umetne inteligence, programira tako, da pospeši polnjenje e-vozil, ko je elektrika cenejša – s preprostim dotikom v mobilni aplikaciji.