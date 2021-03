Zdi se, kot da ne mine dan, da se ne bi pojavilo vsaj eno novo ime iz vrst sestrske unije CDU/CSU, ki si je umazalo ugled s sumljivimi posli z zaščitnimi maskami. Tako je v nedeljo za piko na i spletna stran tednika Spiegel objavila, da je ministrstvo za zdravstvo, ki ga vodi Jens Spahn iz vrst CDU, kupilo pol milijona zaščitnih mask FFP2 od koncerna Burda, mož zdravstvenega ministra Daniel Funke pa je lobist in vodja predstavništva Burde v Berlinu.

Iz Burde so sicer odgovorili, da Funke ni bil udeležen v tem poslu niti seznanjen z njim, z ministrom pa se je dogovarjal neposredno predsednik uprave koncerna Paul-Bernhard Kallen. Hkrati so poudarili, da s poslom niso imeli nobenega dobička in so maske prodali po isti ceni, kot so jih kupili.

Spiegel je kljub temu zapisal, da bi lahko šlo za navzkrižje interesov, posel pa je sporen tudi zato, ker je bil eden tistih, ki so se sklenili brez razpisa in za katere se je s ponudniki dogovoril minister sam. Takšnih neposrednih poslov je bilo sicer več, ministrstvo za zdravstvo je prejšnji četrtek moralo parlamentarnemu odboru za zdravstvo posredovati seznam vseh nabav zaščitne opreme, ki so bile izpeljane na tak način. Več takšnih poslov se je že razkrilo kot spornih. Eden izmed njih je tudi tisti, ki je že na samem začetku afere z maskami odnesel poslanca CSU in namestnika vodje poslanske skupine CDU/CSU v zveznem parlamentu Georga Nüßleina, ki je maske ponujal tako zveznemu ministrstvu za zdravstvo kot tudi bavarskim zdravstvenim oblastem. Generalno tožilstvo v Münchnu je sprožilo obsežno kriminalistično preiskavo, zatem ko jih je decembra lani doseglo zaprosilo za mednarodno pravno pomoč iz Liechtensteina. Tamkajšnjim preiskovalcem je padlo v oči nakazilo 660.000 evrov v neki zasebni banki, povezano s »politično izpostavljeno osebo«.

Odstopila s funkcij, obdržala poslanski mandat

Preiskave primera Nüßlein pa so prejšnji teden »izpostavile« še enega pomembnega politika iste stranke in nekdanjega pravosodnega ministra Bavarske. Alfred Sauter, poslanec CSU v bavarskem deželnem parlamentu in do nedelje član predsedstva stranke, ki je sestavil pogodbo med ponudnikom mask in bavarskim ministrstvom za zdravstvo, naj bi po navedbah časopisa Süddeutsche Zeitung neposredno priznal, da pri poslu ni zaslužil le svojega odvetniškega honorarja, temveč tudi provizijo, skupaj kar 1,2 milijona evrov. Zatem ko je vodstvo stranke zahtevalo, naj odstopi z vseh funkcij, in je poslanska skupina CSU zagrozila, da ga bo izločila, se je Sauter sicer v nedeljo poslovil iz predsedstva stranke in od drugih funkcij v stranki ter zamrznil članstvo v poslanski skupini, vendar poslanskega mandata ni vrnil in je napovedal, da ga tudi ne bo. Enako je ravnal Nüßlein, ki se je prav tako odpovedal vsem funkcijam v stranki, vendar pa je izjavil, da bo do jesenskih volitev zadržal svoj poslanski mandat v zveznem parlamentu.

Vodja Krščanske socialne unije Marcus Söder, ki se sooča z ostro kritiko spornih ravnanj znotraj stranke, v bazi stranke dobesedno vre, je v nedeljo poskušal pogasiti požar in na nenadno sklicani tiskovni konferenci napovedal, da gre zdaj za verodostojnost stranke, integriteto in zaupanje v stranko. Napovedal je, da »bodo počistili mizo« in v stranki vzpostavili nova pravila in novega duha. Vsi poslanci bodo morali odslej natanko navesti vse vire prihodkov in svoje dejavnosti, podpisati bodo morali, da izpolnjujejo vsa pravila internega kodeksa, tega pa bodo zaostrili tako, da bo poslance v primeru kršitev mogoče izključiti iz stranke. Poslancem na vodilnih funkcijah bo stranka prepovedala, da bi se ukvarjali še s kakšno drugo dejavnostjo, za vse poslance pa bodo prepovedali, da bi se ukvarjali z dejavnostjo v kakršnem koli interesnem združenju.

Söder s temi napovedmi ne poskuša pomiriti le baze stranke, temveč tudi ustaviti strm padec unije krščanskih demokratov in krščanskih socialistov v javnomnenjskih raziskavah. Enak problem s spornimi posli pri nabavah mask ima namreč tudi njena sestrska stranka CDU, ki je prvi učinek afere že bridko občutila na obojih nedavnih deželnozborskih volitvah v Baden-Württembergu in Porenju - Pfalški, kjer je beležila zgodovinski poraz. Toda glede na to, da je zaradi epidemije veliko volilcev volilo po pošti, in to preden se je v vsej razsežnosti razkrila afera z maskami, je to šele napoved, kaj jo utegne doleteti v letu z več deželnimi in septembra z volitvami v zvezni parlament.

Nikolas Löbel, poslanec CDU, ki je kar s svojega poslanskega naslova elektronske pošte pošiljal pogodbe za dobavo zaščitnih mask in posle, v katerih je po lastnih navedbah zaslužil 250.000 evrov (kar se mu je zdela primerna tržna provizija), je bil tisti, ki je sprožil plaz razkritij. Še isti dan je odstopil z vseh funkcij in po pritisku vrha stranke vrnil tudi svoj poslanski mandat.

Enako je moral storiti Mark Hauptmann, sprva zaradi lobiranja za Azerbajdžan in domnevno s tem povezanih oglasov v lokalnem časopisu CDU, katerega založnik je bil. Toda Hauptmann je prav tako ponujal zaščitne maske dvema deželnima okrožjema in zahteval stoodstotno predplačilo dobave, kar je bilo nekaj povsem neobičajnega. Hauptmann sicer trdi, da provizije za te posle ni dobil, je pa kasneje okrožna organizacija CDU, ki jo je vodil, prijavila nenavadno dotacijo v višini 7000 evrov.