To je bil tretji zaporedni poraz Miamija in 21. v sezoni, kar pomeni, da so podprvaki trenutno peta ekipa na vzhodu s komaj 51,2-odstotnim izkupičkom.

Največ točk za Heat sta dosegla Bam Adebayo (29 točk, 10 skokov) in Jimmy Butler (21 točk, 15 skokov).

Pri Indiani je sedem igralcev doseglo več kot deset točk, največ med njimi sta jih zbrala Domantas Sabonis (17) in Myles Turner (16).

Miami bo tudi naslednji dve tekmi igral doma, in sicer v sredo proti Phoenix Suns in v petek proti Portland Trail Blazers.