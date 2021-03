V oddaji Politično na TV Slovenija je Zorčič glede enotnosti stranke SMC ocenil, da so stališča v stranki različna. »Še posebej moram reči, da je kar dosti odziva na terenu in da na to trditev, da smo bili enotni, lahko odgovorim samo s tem, da bom verjetno tudi sam moral narediti neko revizijo stališča o sodelovanju v stranki.«

Ob tem je še dejal, da sklepov na svetu stranke, ki je potekal prejšnji teden, ni podprl, saj so se mu zdeli »enostavno preskromni«. Kot je še dejal, je na svetu problematiziral tudi dejstvo, da »SMC ne igra tiste vloge, za katero smo se dogovorili ob vstopu v to koalicijo. In to se mi zdi, da je vredno tega razmisleka, kako naprej«. Kot je še dejal, je na svetu predlagal tudi »nekoliko bolj zaostreno stališče«, a njegov predlog ni bil upoštevan.

Zorčič je ob tem komentiral tudi položaj vodje poslanske skupine Janje Sluga, o katerem se ugiba že več tednov. Kot je dejal, položaj težko ocenjuje, vendar Slugo kot vodjo podpira.

Zorčič je v pogovoru za TV Slovenija še ocenil, da kolikor je bilo razumeti stališče večine članov sveta, do volilnega kongresa SMC v bližnji prihodnosti "očitno ne bo prišlo". Kot je znano, je sicer seja sveta, na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o prihodnosti stranke, predvidena za ta četrtek.

Glede ustavitve financiranja STA pa je Zorčič mnenja, da je politika, predvsem pa zakonodajna veja oblasti, STA dolžna pripraviti nek zakonodajni okvir, vse ostalo pa je stvar »na eni strani zavez vlade oz. Urada vlade za komuniciranje in na drugi strani pravic STA«. »Tako kot bi morala tudi vlada iti na sodišče, če misli, da je upravičena do kakšnih papirjev, pa jih ne dobi, enako bi morala storiti tudi STA,« je še dejal.

Ob tem je izrazil željo, da se »ta agonija prekine« ter ocenil, da je za Slovenijo škodljiva. »Predvsem pa si želim, da bi vlada upoštevala voljo parlamenta, ki pravi, da je vlada dolžna financirati STA v skladu s poslovnim poročilom«. »Ta zakon je popolnoma jasen, ne dopušča nikakršnih drugih interpretacij in izgovorov,« je še dodal Zorčič.

Dogajanje glede STA je sicer v sobotni izdaji Večera komentiral tudi minister za javno upravo iz vrst SMC Boštjan Koritnik. Kot je dejal v intervjuju, se z obračunavanjem z mediji, napadi in razgradnjo STA ne strinja, »saj vsaka država potrebuje nacionalno tiskovno agencijo«. Ob tem je dodal, da smiselnosti takega početja ne vidi.