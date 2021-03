Za Francozom Alexisom Pinturaultom je bil predvčerajšnjim najuspešnejši dan v njegovi tekmovalni karieri. Dosegel ga je ob svojem življenjskem jubileju – 30. rojstnem dnevu. Na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju v Lenzerheideju je dosegel 34. zmago svetovnega pokala. Z njo si je priboril mali veleslalomski kristalni globus. Največ mu je pomenilo, da si je že v soboto zagotovil tudi veliki kristalni globus, saj je Švicar Marco Odermatt (na veleslalomu je bil enajsti) pred včerajšnjim slalomom zaostajal za več kot 100 točk. Na zadnjem slalomu sezone je zmagal Avstrijec Manuel Feller, Marco Schwarz pa si je že v Kranjski Gori zagotovil mali slalomski kristalni globus.

»Morda sem imel v dosedanji karieri tudi že uspešnejše sezone. A kaj ko sem tekmoval v obdobju Marcela Hirscherja. Sedaj sem izpolnil vsa svoja pričakovanja in cilje v karieri. Naključje je hotelo, da vse skupaj prav na 30. rojstni dan. Na športni poti sem imel veliko vzponov in padcev,« se je zgodovinskega uspeha veselil Alexis Pinturault. Postal je tretji Francoz, ki je osvojil veliki kristalni globus. V sploh prvih dveh sezonah 1966/67 in 1967/68 je bil najboljši alpski smučar na svetu Jean Claude Killy, v sezoni 1996/97 pa se je skupne zmage svetovnega pokala veselil Luc Alphand. »To sta legendi, o katerih se v alpskem delu Francije govori na vsakem koraku. Ponosen sem, da sem v družbi takšnih šampionov,« dodaja vselej dostopen Pinturault, dolgoletni tekmovalec Heada.

»Slovaško sem vpisala na alpski smučarski zemljevid. Za zdaj se še ne zavedam, kaj sem dosegla. Boj za skupno zmago je bil psihološko izjemno naporen. Poleg tega smo imeli v tej sezoni še svetovno prvenstvo. Koliko mi je vse skupaj vzelo energije, bo pokazal čas. Dejstvo pa je, da v finalu nisem bila najboljša. V soboto sem izgubila slalomski kristalni globus, kar mi ni všeč, tudi na veleslalomu sem zaostala za pričakovanji,« je bila ponosna in kritična Petra Vlhova , ki jo trenira Livio Magoni. Italijan je v bogati trenerski karieri nekaj let vodil tudi Tino Maze in je eden največjih strokovnjakov vodenja zasebnih ekip.

Tudi Petra Vlhova si je največji uspeh v karieri priborila dan pred zadnjo preizkušnjo. Na slalomu je bila šesta ter si pred včerajšnjim veleslalomom priborila več kot 100 točk prednosti pred Laro Gut - Behrami. Švicarka ni najbolje prenašala težav organizatorjev, ki zaradi veliko novozapadlega snega in slabe vidljivosti niso mogli izpeljati preizkušenj v obeh hitrih disciplinah, tako da ni imela enakovrednih pogojev v boju za veliki globus. Včeraj je Lara Gut - Behrami na veleslalomu naredila le nekaj zavojev, potem pa na presenečenje vseh odstopila. Zapustila je prizorišče in ni bila dosegljiva za izjave. Švicarka se je rojakom zamerila že v Crans Montani, že več let pa je očitno, da je Gut-Behramijeva večja zvezdnica zunaj švicarskih meja.

Srečen kraj Mete Hrovat

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, bi lahko po koncu slalomske sezone rekla Katharina Liensberger. Avstrijka je namreč v finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju s prepričljivo zmago osvojila mali kristalni globus, potem ko so bile pred sezono in njen velik del vse oči uprte v Petro Vlhovo in Mikaelo Shiffrin. Avstrijka si je mali kristalni globus zagotovila z izjemnim finišem sezone 2020/21. Najprej je v Cortini d'Ampezzo dosegla svojo prvo zmago v karieri in se v italijanskih Dolomitih veselila dveh naslovov svetovne prvakinje. V nadaljevanju sezone pa je bila najprej četrta v Jasni, druga in prva v Areju ter prepričljiva zmagovalka v Lenzerheideju. Veleslalomski kristalni globus si je že pred zadnjo preizkušnjo zagotovila Marta Bassino, ki kot Meta Hrovat in Ana Bucik tekmuje s Salomonom.

Včerajšnji ženski veleslalom je s tretjim mestom Mete Hrovat prinesel rezultatski vrhunec slovenskega dela konca sezone. Kranjskogorčanka se je četrtič v karieri uvrstila na zmagovalne stopničke, še drugič v Lenzerheideju. Najboljša slovenska veleslalomistka je veleslalomsko sezono svetovnega pokala sklenila na devetem mestu, v njej pa je imela precej vzponov in padcev. Je pa z dvema tretjima mestoma v Kranjski Gori in Lenzerheideju poskrbela za dva od štirih vrhuncev sezone (še smukaška zmaga Martina Čatra v Val d'Iseru in drugo mesto Žana Kranjca na veleslalomu v Santa Caterini). Veleslalom je z izjemnim napadom na drugi progi dobila Novozelandka Alice Robinson, ki je drugouvrščeni Mikaeli Shiffrin preprečila, da bi dosegla jubilejno 70. zmago svetovnega pokala.