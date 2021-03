Pet mesecev so čakali drugoligaški klubi, da so odigrali trinajsti krog in nadaljevali prekinjeno sezono. Skok na drugo mesto je uspel Dobu, ki je v dvoboju sosedov na lestvici premagal Krko. Oba gola je dosegel Žiga Repas, domačo mrežo pa je vratar Matic Čretnik ohranil nedotaknjeno. Trener Jernej Javornik je na klopi Doba začel zmagovito: »Prva tekma po petih mesecih ni kazalnik točnega stanja naše ekipe. Fantom čestitam za zmago. Odigrali so odlično tekmo. Po prikazani igri smo bili boljši in zmaga je zasluženo ostala doma.«

Zataknilo se je vodilnim Radomljam, ki so prekinile serijo desetih zaporednih zmag. V domačem športnem parku so komaj iztržile točko, potem ko je vse kazalo na zmago ravenskega Fužinarja. V 90. minuti je za prvi remi Radomelj v tej sezoni (1:1) zadel Anže Pišek. »Čas za regeneracijo po pokalni tekmi z Nafto je bil kratek. Nikoli ni dober občutek, ko prejmeš zadetek v zadnji minuti, a naši igralci so dali vse od sebe. Radomlje niso naključno na prvem mestu,« je povedal trener Fužinarja Anže Pečnik.

2. SNL, 13. krog: Dob – Krka 2:0 (1:0, Repas 33, 49), Radomlje – Fužinar 1:1 (0:0, Pišek 90; Koritnik 70), Brežice Terme Čatež – Bilje 1:3 (0:1, Božič 55; Humar 36, Šturm 47, 53/11m), Triglav – Nafta 1:1 (0:0, Ahmetaj 55; Ubochioma 60), Šmartno – Krško 1:2 (0:1, Čakš 82; Pranjić 34/11m, Ćoza 49), Dekani – Beltinci 1:0 (1:0, Plaznik 14), Brda – Drava 0:2 (0:1, Đurić 6, Kahrimanović 55), Rudar – Primorje (v sredo, 31. marca). Pari prihodnjega kroga, sobota ob 14. uri: Beltinci – Radomlje, ob 15. uri: Krka – Dekani, Bilje – Dob, Primorje – Triglav, Krško – Drava, nedelja ob 15. uri: Nafta – Brda, Šmartno – Brežice, Rudar Velenje – Fužinar. mag