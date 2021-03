»Ko so se te odločitve sprejemale, se ni vedelo, katero cepivo bo na Evropski agenciji za zdravila pridobilo dovoljenje za promet, kar je pomenilo veliko negotovost. Zato je prevladalo stališče, da je najbolj varno, da izrazimo interes za nabavo vseh pogodbenih količin cepiv v deležih, kot nam glede na število prebivalcev pripada,« so pojasnili na ministrstvu.

Se pa Slovenija, so dodali, »ni odločila za nakup opcijske ponudbe BioNTech/Pfizer in Moderna zaradi njihove časovnice dobav, ki je bila predvidena šele v drugi polovici leta. Dodatna naročila so bila obljubljena že v prvi polovici leta, zato je Slovenija naročila več teh cepiv, kot ji sicer pripada pro rata.«

»V času, ko smo prejeli poziv za odločanje o sodelovanju pri nabavi opcijskih količin, smo pričakovali prihod šestkrat cenejšega cepiva AstraZeneca v bistveno večjih količinah. Ker je bilo vedno več indicev, da se to ne bo zgodilo, smo že v začetku januarja izrazili velik interes za nabavo dodatnih količin cepiv tako proizvajalca BioNTech in Pfizer kakor tudi Moderne,« pa navajajo na ministrstvu za zdravje v današnjem sporočilu medijem.

Na ministrstvu so v pojasnilih za STA tudi navedli, da ima Slovenija glede na prikaz prerazporeditve odmerkov cepiva po državah članicah EU, ki je objavljen na spletni strani Vaccine Tracker, 18,8 odmerka cepiva na 100 prebivalcev, kar je primerljivo z Avstrijo, Belgijo, Francijo, Nemčijo, Lihtenštajnom, Luksemburgom in Poljsko.