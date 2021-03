Katoliška cerkev se zmore istih dogmatskih prepričanj oklepati tisočletja, tudi tistih, ki ne sodijo več v današnjo civilizirano vsakdanjost. Toliko bolj presenetljiv je salto, ki ga je v soboto izpeljala Slovenska škofovska konferenca. Omilila je svoj nasvet glede cepljenja z astrazeneco, ki je bolj papeški od papeža.

»Katoliška cerkev vabi vse katoličane, da se po posvetu z osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje ter s tem zaščitijo svoje zdravje in zdravje bližnjih,« je sporočil Tadej Strehovec, generalni tajnik SŠK. »Glede na omejeno količino cepiv verniki trenutno nimajo možnosti izbire, s katerim cepivom se bodo cepili. Zato je SŠK mnenja, da se lahko verniki cepijo z vsemi dostopnimi cepivi: Pfizer-BioNTecha, Moderne in AstraZenece.«

To mnenje je zgolj začasno. Na SŠK namreč pričakujejo, da bo država čim prej zagotovila večje količine cepiv. »In s tem tudi možnost, da se katoličani odločimo za tista cepiva, ki so moralno ustreznejša,« je sporočil Strehovec. Kaže opomniti, da možnosti izbire še dolgo ne bomo imeli.

O cepivu Johnsona & Johnsona ne pišejo ničesar

Na spletni strani Škofovske konference ostaja objavljeno februarsko stališče, v katerem katoličanom izrecno odsvetuje cepljenje s cepivom AstraZenece. Iz sobotne izjave Strehovca izhaja, da ga niso preklicali in pri njem vztrajajo. Uradno stališče SŠK o moralni (ne)spornosti cepiv zoper covid-19 je bistveno bolj strogo od uradnega stališča Svetega sedeža.

Vatikan je decembra lani izrecno zapisal, da je moralno sprejemljivo uporabiti cepiva, pri katerih so v procesu raziskovanja in proizvodnje uporabili celične linije splavljenih fetusov, kadar niso na voljo »etično neoporečna cepiva proti covidu-19«. Temeljni razlog, da Vatikan vendarle šteje uporabo teh cepiv za moralno dopustno, je v tem, da se je splav zarodka, iz katerega so pridobili celično linijo, dogodil davno. Papež Frančišek je januarja letos primerjal nasprotovanje cepljenju s samomorom in terjal, da se cepimo vsi.

Strehovec ni zapisal ničesar v zvezi s cepivom farmacevtskega podjetja Janssen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson), ki je bilo prav tako razvito s pomočjo »spornih« celic in bo kmalu na voljo vsem, tudi slovenskim katolikom. Na svetu pravzaprav ni cepiva zoper covid-19, ki bi izpolnjevalo moralno-etične standarde katoliške cerkve. Identično celično linijo iz splavljenih zarodkov kot AstraZeneca sta uporabili tudi podjetji BioNTech in Moderna v fazi razvoja svojih cepiv. Sicer pa nobeno cepivo ne vsebuje celičnih linij zarodkov.