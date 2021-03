Pa se je pokadilo. Nogometaši Maribora so dobili novega trenerja. Na današnjem treningu v Ljudskem vrtu jih bo vodil Simon Rožman, v sredo pa jih bo odpeljal na priprave na Čatež. Trener, ki se je v Sloveniji uveljavil v Celju in Domžalah, nazadnje pa deloval v Rijeki in klub iz Kvarnerja popeljal do naslova hrvaškega pokalnega prvaka ter do skupinskega dela evropske lige, je z vijoličastimi podpisal pogodbo do leta 2024.

Prvi nastop v novi vlogi je Simon Rožman že opravil, na predstavitveni novinarski konferenci je obširno odgovarjal na novinarska vprašanja.

O prvih vtisih v Ljudskem vrtu: »Vsi ljudje v klubu so mi zaželeli lepo dobrodošlico. Športni direktor mi je predstavil projekt, kako si predstavlja delovanje kluba in kaj želi. Vzel sem si dan ali dva za razmislek, da bi prišel pripravljen, z energijo in čim več zbranimi informacijami. Vem, kam sem prišel, v organiziran klub, ki ima jasne in vedno visoke cilje, kar sovpada z mojimi željami, mentaliteto in načinom življenja.«

O poti do uspeha: »V Mariboru je vedno prisoten kvaliteten igralski kader, klub ima bogato zgodovino. Maribor je dosegel nadpovprečne rezultate, naši predhodniki so imeli izjemne uspehe. Mogoče v zadnjem letu ni šlo vse po načrtih, a to nam daje zagon, motiv in željo, da bi klub vrnili na pot uspeha. Maribor je bil vedno v najboljši podobi, ko si je to zaslužil s trdim delom, bil je najmočnejši, ko je imel kolektivno energijo. Ne delam si utvar, da bo lahko, pred nami je devet finalnih tekem. S strokovnim timom smo sestavili program, kako ekipo v najkrajšem času spraviti na najvišjo raven. Ne želim alibijev, je pa res, da bomo potrebovali nekaj časa in potrpežljivosti. Našim navijačem obljubim, da bomo dali klubu znanje, energijo in srce.«

O prvi analizi trenutne podobe Maribora: »Igrišče bo vedno dalo vse odgovore. Lahko se pogovarjamo, analiziramo, a želim si, da bi igrišče dalo čim bolj čiste odgovore. V trenuten igralski kader imam polno zaupanje. Želim mir in predanost, vse stvari bomo skušali reševati znotraj garderobe.«

O kratkem premoru po razhodu z Rijeko: »Na Reki se je sklenila izjemna zgodba. Brez repov. Dvotedenski premor mi je odlično del, sem poln energije, vesel novih izzivov. S strokovnim timom se zelo dobro počutimo, po klicu Maribora smo se takoj zakopali v delo.«

O uveljavljanju njegove filozofije igre s trenutnim igralskim kadrom: »To je projekt, ki ne traja 14 dni, ampak je vezan na daljše obdobje. Strategija, kako želimo biti videti na igrišču, je določena. Imam popolno zaupanje v igralski kader, do konca sezone lahko naredimo dobre stvari, za naprej pa bo dovolj časa, da povlečemo poteze. Igralci, ki so v Mariboru, morajo biti najboljši v Sloveniji. Ne le na igrišču, ampak tudi s profesionalnostjo na vseh področjih.«

O zapuščini prejšnjih trenerjev: »Ne želim ocenjevati dela predhodnikov. Zanima me, kako bomo od jutri naprej videti na igrišču. Vsak trener ima svoje zamisli, mi bomo skušali biti pametni, saj gre za koncept dela, kjer je zelo pomembna adaptacija organizma. Previden je treba biti, da ne tvegaš poškodb. Nimam čarobne palice, da bi že kar jutri gledali najboljši mogoč Maribor, so pa cilji jasni.«

O stilu igre, ki ga želi gojiti z Mariborom: »Ne bi želel obljubljati, smer pa je znana. Rezultati bodo pokazali, kako hitra je naša pot. Zdaj ni čas za eksperimentiranje, saj želimo uloviti rezultat, bom pa od prvega dneva zahteval določeno vsebino na igrišču.«

O visoki stopnički v karieri: »Zavedam se svoje odgovornosti, na klic sem se hitro odzval, ker sovpada z mojo življenjsko vizijo. Imam visoke osebne cilje. Sem tu, kjer sem si želel biti. Ponosen sem, da sem lahko del tega, na meni in vseh sodelavcih pa je, da Maribor spravimo tja, kjer želi biti. Klubu bom na voljo 24 ur na dan, da bi bili na koncu uspešni. Kjer koli sem bil, sem živel za klub.«

O drugih ponudbah, ki jih je dobil po slovesu od Rijeke: »Zaželel sem si malce odmora, vse stvari so šle prek mojega agenta. Bili sta dve zelo konkretni ponudbi, a ob klicu Maribora je bila odločitev zelo lahka. Gre za našo državo, za velik evropski klub. Maribor je izjemna znamka.«