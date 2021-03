Östersund v številkah

Svetovni pokal za moške, zasledovanje (12,5 km): 1. Laegreid (Nor) 32:40,5 (2), 2. J. T. Boe (Nor) +22,6 (3), 3. Hofer (Ita) +32,4 (4), 4. Samuelsson (Šve) +51,1 (6), 5. Lesser (Nem) +56,3 (2), 16. Fak (Slo) +2:07,5 (3), 43. Tršan (Slo) +4:07,8 (3), 52. Dovžan (Slo) +5:02,7 (4).

Skupinski start (15 km): 1. Desthieux (Fra) 35:43,7 (2), 2. Latipov (Rus) +8,9 (2), 3. J. T. Boe (Nor) +17,5 (3), 4. Christiansen (Nor) +32,2 (3), 5. Doll (Nem) +36,9 (4), 6. T. Boe +38,2 (4), 7. Fak (Slo) +44,3 (2), 8. Laegreid (Nor) +48,4 (4), 9. Dale (Nor) +54,3 (4), 10. Gow (Kan) +56,6 (2).

Končni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. J. T. Boe (Nor) 1052 točk, 2. Laegreid (Nor) 1039. 3. Fillon Maillet (Fra) 930, 4. T. Boe (Nor) 893, 5. Dale (Nor) 843, 6. Samuelsson (Šve) 817, 7. Jacquelin (Fra) 812, 8. Hofer (Ita) 753, 9. Desthieux (Fra) 724, 10. Ponsiluoma (Šve) 713, 11. Fak (Slo) 693, 49. Dovžan (Slo) 107, 79. Bauer (Slo) 17, 84. Tršan (Slo) 14, 92. Cisar (Slo) 5.

Svetovni pokal, za ženske, zasledovanje (10 km): 1. Röiseland (Nor) 32:54,8 (4), 2. Eckhoff (Nor) +29,3 (4), 3. Sola (Blr) +44,0 (5), 4. Simon (Fra) +1:01,7 (5), 5. Kalkenberg (Nor) +1:54,8 (2).

Skupinski start (12,5 km): 1. Tandrevold (Nor) 34:53,1 (5), 2. Alimbekava (Blr) +6,9 (6), 3. Preuss (Nem) +11,1 (6), 4. Häcki (Švi) +15,0 (7), 5. Kajševa (Rus) +20,1 (5).

Končni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Eckhoff (Nor) 1152 točk, 2. Roeiseland (Nor) 963, 3. Preuss (Nem) 840, 4. Öberg (Šve) 826, 5. Wierer (Ita) 821, 6. Hauser (Avt) 818, 7. Alimbekava (Blr) 734, 8. Tandrevold (Nor) 707, 9. Chevalier-Bouchet (Fra) 677, 10. Herrmann (Nem) 667, 84. Klemenčič (Slo) 12.