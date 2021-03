Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so zaznali več poskusov pridobivanja osebnih podatkov s kartic zdravstvenega zavarovanja. Posameznike so poklicali neznanci, ki jih je zanimala številka ZZZS na njihovi kartici zdravstvenega zavarovanja. Večinoma so jih skušali zavesti pod pretvezo, da bodo prejeli vračilo preplačanih premij za zdravstveno zavarovanje. Motiv za takšno ravnanje ni znan, v skrajnem primeru pa bi bili lahko v ozadju nenavadnih klicev poskusi kraje identitete ali pridobivanja občutljivih zdravstvenih podatkov.

Lažni delavci ZZZS Z omenjeno številko in brez kartice zdravstvenega zavarovanja je mogoče preveriti, ali ima posameznik zavarovanje urejeno, a ni jasno, kako bi lahko ta podatek goljufom koristil. Prav tako je mogoče s pomočjo te številke naročiti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki pa jo z ZZZS pošljejo na zavarovančev dom. Zgolj številka zdravstvenega zavarovanja pa po drugi strani ne zadostuje za to, da bi se lahko posameznik z lažno identiteto odpravil na pregled ali zdravljenje, so nam pojasnili na ZZZS. Nekatere prebivalce so nedavno presenetili tudi klici neznancev s telefonske številke predplačniškega paketa, ki so se predstavili kot delavci ZZZS in so jih želeli obiskati na domu, češ da bi bilo treba urediti dokumentacijo. Na ZZZS prebivalce pozivajo, naj ne nasedajo tovrstnim prošnjam za posredovanje podatkov ali obiske na domu. Kot so pojasnili, sami z zavarovanci nikoli ne stopijo v stik na tak način. Policije za zdaj o dogajanju na ZZZS niso obvestili, spomnili pa so, da se lahko nanjo ob poskusih goljufije obrnejo zavarovanci sami. O tovrstnih sumih lahko obvestijo tudi njihove območne enote, so spomnili na ZZZS, ali pa jih prijavijo prek obrazca na njihovi spletni strani (dostopen je na https://www.zzzs.si/goljufija).

Previdno po telefonu To sicer ni prvi sum goljufije, ki je povezan z zdravstvenimi karticami. Lani so prah dvigovale lažne kartice zdravstvenega zavarovanja, ki so navajale, da posameznik iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske v zaprtih prostorih. Na poskuse pridobivanja številk zdravstvenega zavarovanja, kakršne so zaznali v zadnjem času, pa na ZZZS v preteklosti niso naleteli. Pri informacijskem pooblaščencu v smernicah za preprečevanje kraje identitete prebivalcem svetujejo, naj informacij ne posredujejo po telefonu ali elektronski pošti. To še posebej velja, kadar je sogovornik sam navezal stik z njimi. »Nepridipravi se velikokrat izdajajo za uslužbence bank, uradnike in druge zaposlene, s katerimi bi lahko imeli običajno opraviti. Preverite, ali gre za resnično osebo in ne prevaranta, ki vas želi opehariti,« so zapisali. Pri kraji identitete gre za kaznivo dejanje, pri katerem storilec pridobi ključne osebne podatke, na primer številke osebnih dokumentov, za pridobivanje osebne koristi.