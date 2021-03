Čeprav je Avstrijka Marita Kramer dobila obe tekmi svetovnega pokala v Rusiji, je z naskokom najbolj nasmejana s prizorišča odhajala Slovenka Nika Križnar. Z razlogom: tretje in drugo mesto sta pomenili, da je (znova) oblekla rumeno majico vodilne v skupnem seštevku, pri čemer sta do konca zgolj še dve tekmi. Smučarska skakalka iz Delnic v Poljanski dolini ima tako na svojem računu 751 točk, najbližja zasledovalka, Japonka Sara Takanši, pa zgolj pet manj, kar obeta razburljiv zaključek.

Tekme v živo na stolpu ni spremljal glavni trener Zoran Zupančič, ki je bil na testiranju na koronavirus pozitiven še drugič v slabem mesecu, pa čeprav je bil pred potjo v Rusijo negativen, potem ko je bolezen prebolel po svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. »Trenutno se zdravstvenim organom predajajo vsi dokumenti, Zorana pa čaka še pregled pri zdravniku. Žal se zaradi vseh postopkov ni mogel udeležiti tekmovanja,« so sporočili iz smučarske zveze, vlogo glavnega trenerja pa je opravljal njegov pomočnik Anže Lavtižar, ki je z nasmehom na obrazu povedal: »Spet odlično drugo mesto Nike in prevzem rumene majice. Urša in Špela sta naredili solidna skoka, malenkost je zmanjkalo za deseterico. Ema je bila danes z mešanimi občutki, upam, da do Čajkovskega dobi nazaj prave občutke in pokaže dobre skoke. Žal se danes Katri in Jerneji ni izšlo po načrtih in sta ostali brez finala.«

Nika Križnar je sicer v prvi seriji skočila 93,5 metra, a izgubila nekaj pomembnih točk zaradi slabšega pristanka. V drugo je napako popravila in s 94 metrov dolgim skokom napredovala na končno drugo mesto. V finalu je bila od preostalih Slovenk najboljša Špela Rogelj na 13. mestu, Urša Bogataj je bila mesto za njo, potem ko je v obeh serijah zaradi slabših pristankov izgubila precej točk. Ema Klinec je po tretjem mestu v kvalifikacijah na tekmi precej zaostala za pričakovanji, saj je bila 18., a obdržala peto mesto v skupnem seštevku s 444 točkami. »Super tekmi sta za mano, znova stopničke, ki sem si jih res močno želela. Bil se je dober boj. Prva tekma je bila težka zaradi vetra in snega. Padavine so malce nagajale, ampak tekmo so lepo izpeljali do konca. Na koncu sem bila zelo vesela,« se je smejalo Niki Križnar, ki je po prvi tekmi sicer izgubila majico vodilne, a jo po drugi znova oblekla. To so bile njene 11. stopničke v karieri. »Kvalifikacije so bile zame zelo težke, veter ni bil ravno najbolj na moji strani. Nato pa sem se dobro našla tudi v počepu v prvem skoku. Počutila sem se res dobro, pognala sem v poden. Zelo sem bila vesela, vedela sem, da lahko napadem iz ozadja. Uspelo mi je v finalni seriji. Zelo sem vesela! Spet je pri meni rumena majica, zdaj jo moram obdržati do konca,« je še dejala Križnarjeva. Ali bo postala skupna zmagovalka, bo znano že prihodnji konec tedna, ko bodo v Čajkovskem izvedli dve posamični in ekipno tekmo.