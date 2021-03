Dragan Petrovec: Epidemija državne represije

Ob izbruhu nove bolezni so strokovnjaki med drugim predstavili neko matematično zakonitost in jo poimenovali s koeficientom širjenja virusa. Srečali smo se s pojmom eksponentne funkcije in njej primernim naraščanjem števila okužb. Če ne bi bilo preprečevalnih ukrepov (maske, izolacija, cepljenje ipd.), bi bila zgodba podobna tisti stari pripovedi o žitnih zrnih na šahovnici. Če na prvo polje damo eno zrno in na vsako naslednje dvakrat toliko kot na prejšnje, že na polovici šahovnice zmanjka žita v vsem kraljestvu.