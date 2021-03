Po težkem obdobju, ko so izpadli iz evropskega pokala in v ligi ABA klonili na gostovanju pri Igokei, so košarkarji Cedevite Olimpije dobro izkoristili prejšnji teden, se psihično in fizično pobrali ter v soboto v 22. krogu jadranskega tekmovanja znova prikazali igro, kot jo od njih pričakuje trener Jurica Golemac. Že res, da je Zadar tudi v tej sezoni kakovostno precej skromen, a pristop zmajev predvsem v obrambi je nekaj, na kar je lahko Golemac tokrat ponosen. Nekoliko skrbi le odsotnost prvega igralca ekipe Jake Blažiča, ki ga ni bilo niti ob klopi za rezervne igralce. Iz kluba so sporočili le, da ima zdravstvene težave. Krka je bila v tem krogu prosta.

»Naredili smo analize in se pogovorili z igralci. Jasno je bilo, da smo morali dvigniti raven igre v obrambi. Že med tednom se je videlo, da je več energije. Pristop je bil pravi, obramba pa takšna, kot bi so jo želel na vsaki tekmi – hitreje smo reagirali, delale so roke, več je bilo komunikacije. Tako moramo nadaljevati tudi v prihodnje,« je bil zadovoljen Jurica Golemac. Olimpija je v soboto zvečer od samega začetka zagospodarila na parketu in Zadru niti za trenutek ni ponudila upanja na presenečenje. V odsotnosti Jake Blažiča je v ospredje stopil Rion Brown (20 točk), ki je z zabijanji poskrbel za številne atraktivne vložke. Po daljšem obdobju se je na parket pri zmajih vrnil tudi Ivan Marinković, ki mu je Golemac v zaključku na parketu ponudil dve minuti in pol. »Moram priznati, da me je malo skrbelo, kako bomo brez Blažiča delovali v napadu. Gre za nosilca in našega prvega strelca. A se je potrdilo, da imamo v napadu dovolj kakovosti,« je dodal Golemac.

Liga ABA, 22. krog: Olimpija – Zadar 77:56 (20:12, 34:21, 54:42), Partizan – Mornar 83:75 (18:16, 42:36, 62:56), Borac – Igokea 78:101 (25:28, 49:57, 58:66), že odigrano: Split – Mega 74:65, FMP – Cibona 90:86, Budućnost – C. zvezda sinoči.