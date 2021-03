• Potem ko je bilo treba zaradi pandemije novega koronavirusa na prva testna trčenja organizacije EuroNCAP lani čakati do septembra in so skupno testirali le 11 avtomobilov, so letos prve tri že preizkusili. In vsi trije so se izkazali z najvišjo možno skupno oceno petih zvezdic. Prvi je bil športni terenec cupra formentor, drugi električni polestar 2, tretji pa renault megane conquest.

• Pri Fordu so se domislili zanimive rešitve, ki pomaga proti rosenju vetrobranskega stekla. Gre za tako imenovano vremensko postajo, ki zaznava vlago v zraku in spremembe temperature stekla ter lahko samodejno vklopi klimatsko napravo ter izbere ustrezno nastavitev zračnega toka, da se vetrobransko steklo ne rosi.

• Zelo dejavni so še naprej pri GreenNCAP, pri katerem so preverjali prijaznost okolju 25 novih avtomobilov. Če črto pod tistimi, ki si zaslužijo pohvalo, potegnemo nad oceno 3, velja izpostaviti električna avtomobila huyndai nexo in VW ID.3 (na fotografiji, oba po 5 zvezdic), toyoto prius (4 zvezdice) ter priključno hibridno kio niro, hibridno toyoto yaris, dizelsko škodo octavio in bencinskega VW golfa (vsi po 3,5 zvezdice). Veliko avtomobilov je »nekje vmes«, o slabših pa spodaj.

• Če nadaljujemo, kjer smo končali zgoraj – v negativnem kontekstu gre omeniti vsaj tiste, ki so dobili zgolj dve zvezdici ali manj. To pa so bili priključni hibridni mitsubishi outlander, ki dokazuje, da vsi priključni hibridi še zdaleč niso enako čisti, in dizelski volvo XC60 (oba po 2 zvezdici) ter bencinski hyundai tucson in dizelski land rover discovery sport (oba po 1,5 zvezdice).

• Agencija za varnost prometa je s terensko raziskavo ugotovila, da veliko slovenskih voznic in voznikov še vedno ne uporablja varnostnega pasu. Na vpadnicah v 11 mestnih občinah so v dveh intervalih, jutranjem in popoldanskem, v zgolj štirih urah našteli kar 2184 voznikov in voznic, ki med vožnjo niso bili pripeti. V enakem intervalu so na vpadnicah nadzirali uporabo mobilnih telefonov med vožnjo in našteli kar 1482 voznikov ali voznic, ki so uporabljali mobilni telefon.

• Težko se je znebiti občutka, da s prihodom pomladi spet vedno pogosteje beremo in poslušamo novice o hudih prekoračitvah hitrosti. A ko gre za avtoceste, je vse skupaj nekako vsaj približno mogoče dojeti, da pa voznik oziroma v konkretnem primeru voznica to stori v naselju, je domala neverjetno. Sploh ker je, kot so sporočili s policije, v naselju Župelevec v bližini šolske poti in avtobusnega postajališča vozila s hitrostjo kar 152 km/h!