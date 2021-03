Pojdimo malce v preteklost. Se še spomnite, kakšno je bilo v začetku 90. let mnenje večine o južnokorejskih avtomobilih? Imeli so jih za nebodigatreba, za nekakšne grde račke, tehnološko nenapredne, ki v Evropi nikoli ne bodo doživeli prodajnega preboja. In danes? Kia in Hyundai denimo sta tako uveljavljeni znamki, da si zlahka privoščita tudi relativno visoke cene, saj njihovi štirikolesniki prav v ničemer ne zaostajajo za evropsko konkurenco. Še več, v marsikaterem pogledu jo celo prehitevajo. Zgodba o korejcih se zadnja leta ponavlja, ko je govor o avtomobilih »Made in China«. Morebiti danes kitajski štirikolesniki še niso na ravni evropskih, a verjemite, kmalu bodo. Razlogov je več. Kitajci se neverjetno hitro učijo, so tudi mojstri kopiranja in nadgradnje, predvsem pa imajo za razvoj na voljo ogromno denarja. In prav denar je tisti, ki v avtomobilizmu šteje največ.

Če vam omenim BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Kingstar ali Tianman, gre za znamke, za katere večina ni slišala še nikoli. A bodite prepričani, da boste v prihodnosti zanje zagotovo, in to v pozitivnem pomenu besede. Da se na Kitajskem splača biti prisoten, že dolgo vedo tudi odgovorni v evropskih avtomobilskih podjetjih, zato ne čudijo številna partnerstva, ki so jih s Kitajci zadnja leta sklenili BMW, Fiat, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen in številni drugi. Vsi se dobro zavedajo, da je kitajski trg že od leta 2009 številka ena, biti na Kitajskem pa nuja, če želiš v prihodnosti še povečati milijardni dobiček.

Kitajci partnerstva sprejemajo odprtih rok, saj relativno poceni pridejo do znanja in naprednih tehnologij, katerih razvoj bi jih stal ogromno. Dejansko si evropska podjetja s tem, ko pomagajo Kitajcem, sicer odpirajo vrata do njihovega trga z neverjetnim potencialom, a si po drugi strani zabijajo nož v hrbet, saj jim bodo prav njihovi trenutni partnerji odžirali posel tam, kjer jih danes skorajda še ni – v Evropi.

Zgodba o avtomobilizmu se je na Kitajskem začela relativno pozno, saj so svoje prvo vozilo, tovornjak, ki so ga poimenovali ming sheng, predstavili 31. maja 1931. Njihovi začetki so močno povezani s tedanjo Sovjetsko zvezo, prav z njihovo pomočjo so gradili tovarne in proizvajali vozila po licenci. Proizvodne številke so bile nizke tudi zato, ker je bilo zapravljanje politično nekorektno, kar se je v 90. letih spremenilo, kitajski trg pa so odprli tudi za tujce. Razmere na domačem trgu so zacvetele. Že leta 1992 so tako prvič proizvedli več kot milijon avtomobilov, leta 2014 pa že blizu 24 milijonov, kar je bila četrtina svetovne proizvodnje.

Ker je na Kitajskem kupna moč vse večja, bo prodaja avtomobilov tudi po koronavirusu samo naraščala, znamke pa bodo dobile veter v jadra, da bodo postajale vse bolj konkurenčne, tudi na zunanjih trgih, kjer danes še niso. Še nedavno nemogoče pa bo postalo mogoče.