5,18 m je dolžinska mera razreda S s krajšo medosno razdaljo (5 več kot pri predhodniku), z daljšo pa še precej bolj zajetnih 5,29 metra (+ 3 cm).

4 motorji so trenutno na voljo, in sicer po dva bencinska (270 kW/367 KM in 320 kW/435 KM) in dizelska (210 kW/286 KM in 243 kW/330 KM). Vsi so šestvaljniki, osemvaljnik pride pozneje. Obljubljajo tudi električno različico EQS.

Razred S je nosilec razvoja pri Mercedesu vseh 16 generacij. Je sinonim za udobje, vsi sedeži pa imajo certifikat zdravega sedenja. Njegovi kupci cenijo superlative v avtomobilskem prestižu in so pozorni na tehnične inovacije. Njihova povprečna starost v Evropi in ZDA je 60 let, na Kitajskem zgolj 40 let.

Miha Jezovšek, Autocommerce

550 l pogoltne prtljažnik, kar je 20 litrov več kot v prejšnji generaciji.

100 km je doseg priključnega hibrida na elektriko.

10 različnih programov masaže je na voljo, za udobje voznikovega sedeža pa skrbi kar 19 motorjev.

109.900 € stane najcenejši razred S v Sloveniji (S 350 d), za podaljšano različico je treba odšteti najmanj 113.900 evrov. Letos naj bi prodali 20 avtomobilov.