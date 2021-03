Dobri diplomatski odnosi med ZDA in Južno Korejo imajo že dolgo brado. Z razlogom. Američani so jim pomagali v korejski vojni, prijatelji pa so jim uslugo vrnili v vietnamski in kasneje še v zalivski. Nekdanji predsednik Barack Obama je šel celo tako daleč, da je Južne Korejce poimenoval kot ene najbližjih zaveznikov in velikih prijateljev, a je odnose malce pokvaril (kdo drug kot) Donald Trump, ki jih je označil za grozne ljudi, za nameček pa prijateljeval s severnokorejskim diktatorjem Kim Jong Unom. Čeprav so diplomatski odnosi med državami še vedno dobri, pa to ne pomeni, da med sabo ne tekmujejo, ko beseda nanese na gospodarstvo in posledično visoke tehnologije. Prijatelji pa so veliki tekmeci tudi, ko je govor o avtomobilih. In prav o tem bo tekla tokratna zgodba…

Na prvo žogo bi mnogi dejali, da če se na nogometnem igrišču pomerita Ford in Hyundai, vprašanje zmagovalca ni vprašljivo. Velika večina bi se gotovo odločila za ameriško znamko, katere avtomobili se na cestah vozijo že neverjetnih 118 let; korejsko znamko so ustanovili šele leta 1967. A vloga favorita v športu še ne pomeni avtomatske zmage. Odločili smo se, da bo tokratni zapis malce drugačen in ga bomo pospremili po nogometno.

Se spomnite Prešernovega verza iz Povodnega moža »Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, al' lepše od Urške bilo ni nobene«? Vlogo Urške bi zlahka odigrala tudi tucson in kuga, saj sta očem privlačna. Kaj privlačna, sodita med lepše športne terence na planetu. Ali drugače: prvi pogoj, da se za njima obrne potencialni kupec, izpolnjujeta z odliko. Rezultat zato ostaja neodločen 1:1. Na prvi pogled delujeta mogočno, mogoče celo ogromno, a videz vara. Z metrom v roki smo ugotovili, da je dolžinska mera korejca 4,5 metra, američan je 11 centimetrov daljši. Se pravi, da ju boste obhodili veliko hitreje kot še tako majhen otok na rajskih Maldivih. Za oba velja, da se v prometu obnašata kot krotka mucka, saj sta zlahka obvladljiva. Tudi iskanje parkirne luknje ni misija nemogoče, v pomoč so vam kamere. Velik adut obeh je prostornost. Na zadnji klopi bi zlahka sedela tudi dva dvometraša, saj so centimetri za kolena in glavo izdatno odmerjeni, si pa nekaj več pozornosti zasluži prtljažni prostor. Če bi gledali zgolj tehnične podatke, bi bil tucson v prednosti (546:435 litrov), a saj veste, hudič se skriva v podrobnostih. Majhna podrobnost pa je dejansko velika – vzdolžno pomična zadnja klop. Zakaj se zanjo odločajo pri vse manj modelih, je uganka, ki bi jo najlepše pojasnili razvojniki, a je pri kugi gotovo velika dodana vrednost. Če namreč na zadnji klopi ne sedi nihče ali pa sta tam otroka, prtljažnik lahko občutno povečamo na 645 litrov in postane med največjimi v razredu. Končal se je prvi polčas, izid je še vedno 1:1. Toda dogajanje postaja vse bolj zanimivo.

Pa poglejmo v drobovino. Pod prednjim pokrovom sta skrita dizelska agregata in tega jima ne štejte v minus, saj se 1,6-litrski z močjo 136 in 2-litrski z močjo 150 konjev tucsonu in kugi odlično podata. Kot ata na mamo, bi si lahko sposodili znani rek. Ker avta nista ravno lahka, saj se na tehtnici kazalec ustavi pri dobrih 1,6 tone, so zmogljivosti zgledne, sploh pri kugi, ki ima višjo maksimalno hitrost (194:180 km/h) in tudi pospešek do stotice (9,6:11,6 sekunde). Za nameček bo njen voznik nekoliko manj pogosteje obiskovalec bencinske črpalke (povprečje 6,6:6,8 litra), pri čemer sta dosega z enim polnjenjem zavoljo prostorsko enake posode za gorivo primerljiva, in sicer dobrih 800 kilometrov. Kuga je povedla z 2:1. A do konca tekme je ostalo še veliko časa. Da se pri obeh sedi visoko in je preglednost odlična, sta zgolj dva izmed številnih adutov športnih terencev. Je pa notranjost hyundaija za razred bolj moderna kot pri fordu, tudi barvni zaslon na dotik je večji, dodana vrednost pa tudi 7-stopenjski samodejni menjalnik, ki nima ročice, temveč mu strežemo prek treh gumbov, kar je prej izjema kot pravilo. Veselijo številni predali in odlagalna mesta. Vozno udobje je pri obeh na visoki ravni, serijska oprema pa vrhunska, tudi z radarskim tempomatom in ogrevanimi sedeži, ki so pri tucsonu po želji tudi hlajeni in oblečeni v usnje. Pohvale vredno je pri obeh električno odpiranje sicer zajetnih prtljažnih vrat. Korejec je izid izenačil na 2:2. Do konca tekme ni ostalo veliko. Koliko pa staneta, se verjetno sprašujete. Nista ravno nizkocenovnika, saj je letvica pri štirikolesno gnanem tucsonu postavljena pri 39.490 evrih, za dvokolesno gnano kugo pa je treba odšteti malce bolj ugodnih 35.940 evrov. Več pa v sklepu, saj so zmagovalca odločili šele podaljški.