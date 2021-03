Gneča je sploh ob koncih tedna tu razumljiva, saj je hitro testiranje na Gospodarskem razstavišču za prebivalce mogoče le od torka do četrtka, petek in ponedeljek sta rezervirana za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, konec tedna pa tam ne testirajo. Urniki testiranj na obeh lokacijah v Ljubljani so sicer naslednji: na Vilharjevi se je v zasebnem zdravstvenem zavodu Zdravje mogoče testirati od ponedeljka do četrtka med 14. in 17. uro, v petek med 12. in 15. uro, v soboto pa med 10. in 13. uro. Na Gospodarskem razstavišču v torek posameznike na testiranje sprejemajo med 11. uro in 13.30, v sredo in četrtek pa med 16. uro in 18.30.