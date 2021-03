Kranjski sistem za izposojo koles je letos prvič deloval tudi pozimi. Na MO Kranj menijo, da se bodo aprila temperature toliko povzpele, da bodo v sistem vrnili tudi 74 električnih koles, zaradi katerih sistem predstavlja največji elektrificiran sistem izposoje koles v Sloveniji. Kolesarske postaje za izposojo ima trenutno na 28 lokacijah. Na MO Kranj pa za letošnjo sezono napovedujejo tudi nekaj novosti. Občina bo v sistem izposoje namreč uvrstila dva trikolesnika, ki bosta na voljo na postajah pred vstopom v mestno jedro. »S tem želi MO Kranj omogočiti lažjo dostopnost ožjega mestnega središča gibalno oviranim ter lažjo dostavo manjših paketov najemnikom ali lastnikom objektov in s tem dodatno zmanjšati promet v mestnem jedru,« so zapisali v kabinetu kranjskega župana Matjaža Rakovca. Poleg tega pa bodo v sklopu gradnje parkirišča P+R (parkiraj in se odpelji z avtobusom ali s kolesom) na Zlatem polju postavili tudi novo postajo za izposojo koles z 20 ključavnicami.

»Vožnja s kolesom se je izkazala kot dobra rešitev v času epidemije, ko javnega prevoza nekaj časa ni bilo,« so prepričani v kabinetu župana. Opozarjajo, da se aprila odpira tudi sistem izposoje, povezan v mrežo Gorenjska.bike v drugih gorenjskih občinah, kjer je možna izposoja in vožnja tudi s kranjskim paketom KrsKOLESOM.