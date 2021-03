Umetnost možnega

Konec 17. in v začetku 18. stoletja je nesmrtni Molière z jedkim humorjem razgaljal hinavščino, dvoličnost in neumnost takratne družbe. V današnji dobi imamo privilegij, da v živo opazujemo umetniško ustvarjanje kulturnega kolektiva – stranke SMC. Pred nekaj tedni je v enem izmed medijev neki poslanec SMC samega sebe slikovito opisal kot umetnika, ki z lekarniško tehtnico in pritiskanjem na skrite senzorje moči in vpliva, vizionarsko zazrt v prihodnost, ustvarja umetnine možnega. Teh svojih potencialov se v stranki dobro zavedajo – kot je slišati, si želijo kulturni resor iztrgati iz rok premalo kulturnega ministra Simonitija. Seveda je verjetnost, da se bo to zgodilo, enako velika, kot so bile realne napovedi pred kakim letom dni, da bo SMC v koaliciji Janeza Janše krotila desničarsko ihto in nadela uzde divjemu konju z napisom SDS. Danes je očitno, da je članom SMC od kontrole desnega pola (ki jo je lani ambiciozno napovedal Zdravko Počivalšek) ostala le vloga, da za (nekatere bolj, druge manj) obilno mezdo poslušno izpolnjujejo ukaze edinega, ki v tej deželi vlada. Za nagrado zvesti izvrševalci sicer dobivajo obline in pogoste brce v svoje podaljške hrbtenic. Ampak njih to ne moti. Kulturni, kot so, so gotovo brali Cankarja in tam spoznali svoj credo, ki ga neomajno udejanjajo: »Hrbet je ukrivljen in kriči po biču!«