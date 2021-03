Pomembno je, da to razložimo. Ne smemo se izogibati razpravam, ampak moramo v teh sodelovati. Ne gre namreč za zmago v interpretaciji, ampak za razlago španske realnosti. Včasih se mi zdi, da se Španijo karikira kot postfrankistično diktaturo, čeprav je danes popolnoma demokratična. Večkrat se sliši, da pravosodni sistem v Španiji ni neodvisen, češ da je pod frankističnim vplivom, toda evropska komisija je že preučila spoštovanje pravne države pri nas in delovanje sodne veje oblasti. To je storila, ker se je za to zavzela Španija, saj se nam zdi, da bolj ko bomo osvetlili stanje v državi in delovanje institucij, bolj verjetno je, da bodo resnično stanje videli in razumeli tudi drugi.

Španija namreč ni takšna, kot si nekateri mislijo, da je bila. Prav tako ni takšna, kot nekateri trdijo, da je. S tem skušajo le upravičiti vrsto enostranskih potez, kar počne del katalonskega independističnega gibanja. Najboljši odgovor na to sta po mojem mnenju svetloba in stenograf. Pojasnite, razložite ter odprite okna in vrata države, da jo lahko vsi vidijo in presodijo sami. Sobotna priloga Dela