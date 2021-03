Kolhoznik Prebilič in njegova zmota

V petek se je pred kamerami nacionalne televizije na polno razburil tako imenovani nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin, slovenski javnosti bolj znan kot glavni krivec za popoln polom vladnega komuniciranja pri epidemiji. Ta je namreč nadvse uspešen potek cepljenja v Kočevju, kot ga je v istem prispevku preprosto opisal kočevski župan Vladimir Prebilič, označil za »bahanje« in »samohvalni nastop«. Skratka, namesto da bi Kočevce pohvalil, ker so dosegli kar 23-odstotno precepljenost občanov in pri tem niso storili nobene napake (kar so potrdile celo tri inšpekcije), je Prebiliču in tamkajšnji uspešni direktorici zdravstvenega doma pred vso slovensko javnostjo navil ušesa.