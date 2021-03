Po navedbah evropskih diplomatov so voditelji EU Michela prejšnji teden pozvali, naj odpove vrh v živo. Michel je sicer upal, da se bo lahko ob strogih zdravstvenih ukrepih izognil vnovičnemu srečanju v obliki video konference, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Voditelji EU so se od začetka pandemije covida-19 v živo srečali le nekajkrat, med drugim na maratonskem štiridnevnem julijskem vrhu, na katerem so se dogovorili o načrtu za okrevanje EU v vrednosti 750 milijard evrov.

Nekateri diplomati so sicer kritični do virtualnih srečanj, saj menijo, da se je o občutljivih temah težko pogovarjati prek video konferenc.

Naslednje srečanje evropskih voditeljev v živo je predvideno 8. maja v Portu, ki ga bo gostila Portugalska, trenutno predsedujoča EU.

Vrha, ki bo znova posvečen tudi usklajevanju prizadevanj v boju proti pandemiji covida-19, naj bi se po napovedih udeležil tudi slovenski premier Janez Janša, ki je imel pred vrhom v četrtek v Bruslju predvideno srečanje s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Janša je sicer eden od šestih premierjev članic EU, ki so na von der Leynovo in Michela pred okoli tednom dni naslovili poziv k zagotovitvi enakega dostopa do cepiv proti covidu-19 vsem članicam. V pismu so med drugim predlagali sklic posebnega vrha EU na to temo, a do tega ni prišlo, bo pa to na dnevnem redu tokratnega rednega vrha unije.

Poleg spopadanja s pandemijo covida-19 bo na dnevnem redu vrha 27-terice še vrsta drugih tem, med drugim tudi digitalni prehod, enotni trg, razmere v vzhodnem Sredozemlju ter odnosi z Rusijo in Turčijo.