Novozelandka Alice Robinson je z izjemnim napadom na drugi progi dobila zadnjo preizkušnjo sezone v alpskem smučanju. Na finalu v Lenzerhedeju je drugič v dveh dneh drugo mesto zasedla Američanka Mikaela Shiffrin, za nov uspeh slovenskega alpskega smučanja pa je s tretjim mestom poskrbela Meta Hrovat. Kranjskogorčanka se je četrtič v karieri uvrstila na zmagovalne stopničke, še drugič v Lenzerheideju. Najboljša slovenska veleslalomistka je veleslalomsko sezono svetovnega pokala sklenila na devetem mestu, v njej pa je imela precej vzponov in padcev. Je pa z dvema tretjima mestoma v Kranjski Gori in Lenzerheideju poskrbela za dva od štirih vrhuncev sezone (še smukaška zmaga Martina Čatra v Val d’Iseru in drugo mesto Žana Kranjca na veleslalomu v Santa Caterini).

Jubilejna zmaga Mikaele Shiffrin bo še počakala Meta Hrovat se je drugič v tej sezoni po slabših rezultatih vrhunsko pobrala ter uprizorila eno svojih najboljših smučanj. Kranjskogorčanka je dokazala, da je najboljša na najtežjih terenih, kar je v tej sezoni dokazala že v Kranjski Gori in San Vigiliu. Tudi Lenzerheide predvsem v zgornjem delu sodi med najstrmejše terene, povrhu pa je bila podlaga še ledena. Meta Hrovat je bila v prvih 15 sekundah daleč najhitrejša med vsemi, tudi nadaljevala pa je zelo dobro ter je za vodilno Mikaelo Shiffrin zaostajala za deset stotink. Enak čas je dosegla tudi Italijanka Marta Bassino, ki si je že pred finalom zagotovila mali kristalni globus. Manj kot sekundo sta po prvi progi za Američanko zaostali le še Novozelandka Alice Robinson in Švicarka Michelle Gisin, ki sta prav tako znani, da se najbolje počutita na težkih terenih. Spodbuden nastop na prvi progi je pokazala tudi Ana Bucik, ki je na finalu prvič tekmovala v prvi jakostni skupini. Minuto je bila dobro na progi ter imela do zdrsa in odstopa šesti najhitrejši čas, ki bi ji omogočal najboljšo veleslalomsko uvrstitev v karieri, in sicer dvanajsto mesto. Na drugi progi je sprva napadla lanska skupna zmagovalka svetovnega pokala Federica Brignone. Italijanki je bila kor le najboljša trojica, ki pa je bila prepričljivo boljša. Meta Hrovat jo je prehitela kar za 81 stotink, na drugi progi pa je dosegla peti čas. Sijajna Novozelandka Alice Robinson je preprečila, da bi Mikaela Shiffrin dosegla jubilejno 70. zmago svetovnega pokala. Z enajstim mestom je razočarala Petra Vlhova, ki pa je bila po sobotni uradni osvojitvi velikega kristalnega globusa zelo utrujena. »Na drugi progi je šlo res hitro. Sezona je zelo naporna, saj sem zdoma že devet mesecev. Komaj čakam, da se vrnem domov, spočijem ter pripravim na olimpijsko sezono, kjer si želim osvojiti kolajno,« je po tekmi avstrijski nacionalni televiziji ORF povedala Alice Robinson.

Trmasta Lara Gut - Behrami »Težko je celotno sezoni oceniti v nekaj bedah. Za mano je najtežja sezona, v kateri po smrti očeta nisem imela visokih pričakovanj. Dokazala sem, da sem konkurenčna, a me čaka še veliko dela. Konkurenca je izjemno močna, vem, kako se tekmice trudijo, da me premagajo in to jim pogosto tudi uspeva,« je povedala Mikaela Shiffrin. Lara Gut - Behrami v preteklih dneh ni najbolje prenašala težav organizatorjev, ki zaradi veliko zapadlega snega in slabe vidljivosti niso mogli izpeljati preizkušnji v obeh hitrih disciplinah, tako da ni imela enakovrednih pogojev v boju za veliki globus. Danes je Lara Gut - Behrami na veleslalomu naredila le nekaj zavojev, potem pa na presenečenje vseh odstopila. Zapustila je prizorišče in ni bila dosegljiva za izjave. Švicarka se je rojakom zamerila že v Crans Montani, že več let pa je očitno, da je Lara Gut - Behrami večja zvezdnica izven švicarskih meja.