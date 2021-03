Oblasti so zaradi ogrožajočih poplav v nedeljo po lokalnem času sredi noči odredile evakuacijo ljudi, ki živijo v nižinskih predelih v severozahodnem delu Sydneyja, prestolnice zvezne države Novi Južni Wales.

V soboto je zaradi ogromnih količin padavin prvič v zadnjih 30 letih začel preplavljati jez Warragamba v zaledju Sydneyja, ki predstavlja glavni vir pitne vode za mesto. To bi lahko povzročilo tudi nevarno povišanje gladine reke Hawkesbury.

Opozorilo pred poplavami so izdali v najmanj 12 območjih Novega Južnega Walesa, v kateri živi osem milijonov ljudi. Premierka te države Gladys Berejiklian je opozorila, da se deli vzhodne obale soočajo s situacijo, ki se zgodi »enkrat na sto let«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oblasti so razmere v delih te zvezne države danes razglasile za naravno katastrofo. Opozorili so tudi, da bi lahko v prihodnjih dneh domove zapustilo še 4000 ljudi na območju reke Hawkesbury in v delih zahodnega Sydneyja.

Meteorološka služba je zaradi trajajočih močnih padavin in močnega vetra za 900-kilometrski pas vzdolž vzhodne obale izdala opozorilo pred neurjem.