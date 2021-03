V soboto potrdili 516 okužb z novim koronavirusom, umrlo pet bolnikov

V soboto so v Sloveniji opravili 2849 PCR testov in potrdili 516 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki vlade in covid sledilnika. V bolnišnicah se je zdravilo 473 bolnikov, od tega 93 na intenzivni negi. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je naraslo na 808. Umrlo je pet covidnih bolnikov.