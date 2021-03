Po navedbah observatorija so turška letala zadela vojaške položaje Sirskih demokratičnih sil (SDF) v vasi Saida v okrožju Ain Isa, pri čemer so odjeknile močne eksplozije. Na mejah okrožja medtem že cel dan potekajo siloviti spopadi pripadnikov SDF s proturškimi milicami in raketno obstreljevanje, ki je zahtevalo več žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To so prvi turški letalski napadi po turški vojaški operaciji proti SDF na severu Sirije oktobra 2019, so dodali. Po tej operaciji je Turčija prevzela nadzor nad varnim območjem v Siriji, ki je dolgo okoli 120 kilometrov, široko pa 32 kilometrov.

Uradna Ankara vztraja, da so Ljudske zaščitne enote (YPG), ki so del Sirskih demokratičnih sil, podaljšek prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK). Vendar pa je YPG tudi ključna zaveznica ZDA in drugih v boju proti skrajni skupini Islamska država v Siriji.