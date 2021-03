Šestintridesetletni James je v drugi četrtini staknil poškodbo v boju s Solomonom Hillom. Da gre za resnejšo težavo, je nakazal tudi Jamesov krik. "Mislim, da ga še nikoli nisem slišal tako zakričati, niti ob poškodbi dimelj," je dejal njegov soigralec Kyle Kuzma.

Dve uri po tekmi so Kalifornijci objavili, da bo James odsoten za nedoločen čas, kar je dodatna težava ob dejstvu, da je že 14 tekem izpustil Anthony Davis, ki verjetno ne bo igral do aprila.

»Nič me ne žalosti bolj kot to, da ne bom mogel pomagati soigralcem. Bolečina je zunanja in notranja. Pot okrevanja se začenja. Kmalu bom nazaj,« je na twitterju zapisal James, ki je takoj po poškodbi še zadel trojko iz kota, nato pa klical "time-out" in odšel z igrišča.

S trojko je sicer podaljšal svoj rekordni niz tekem z najmanj desetimi doseženimi točkami na 1036. Od njegovih soigralcev se je na tekmi s 23 točkami in 11 skoki najbolj izkazal Montrezl Harrell, medtem ko je pri Atlanti John Collins zbral 27 točk in 16 skokov.

Lakers ostajajo tretji v zahodni konferenci za Utahom in Phoenixom ter so tik pred mestnimi tekmeci Clippers, ki so tokrat s 125:98 odpravili Charlotte, pri čemer je Paul George za zmagovalce dosegel 21 točk in 10 podaj. Sedem igralcev je doseglo vsaj 10 točk.

Vodilna ekipa vzhodne konference Philadelphia je s 129:105 premagala Sacramento. Tobias Harris z 29 točkami, 11 skoki in osmimi podajami ter Shake Milton z 28 točkami sta bila najboljša v zmagovalni ekipi, v kateri sta manjkala prva zvezdnika Ben Simmons in Joel Embiid.

Tretja ekipa vzhodnega dela lige Milwaukee je s 120:113 ugnala San Antonio, Giannis Antetokounmpo je za zmagovalce prispeval 26 točk, 15 podaj in osem skokov. Pri poražencih je Lonnie Walker IV tekmo končal z 31 točkami.

Dvoboj zahodne konference med Memphisom in Golden Statom pa je dobil prvi s 111:103. Jonas Valančiunas je pri domačih vpisal 19 točk in 15 skokov, pri gostih, ki so med drugim brez Stephena Curryja, je Jordan Poole tekmo končal s 26 točkami.

Miami z Goranom Dragićem bo danes ob 18. uri po slovenskem času gostil Indiano, ob 20. uri bo Denver Vlatka Čančarja igral proti New Orleansu, ob 3. uri v noči na ponedeljek pa bo Dallas Luke Dončića gostoval v Portlandu.