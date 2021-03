Izbranci Zorana Jovičića so z odliko opravili svojo prvo četrtfinalno nalogo. V vzhodnem delu Češke so zanesljivo zmagali in naredili odločen korak proti polfinalu tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Velenjska ekipa je pred dvobojema s češkim Zubrijem, trenutno sedmouvrščeno zasedbo v češkem prvenstvu, izločila italijansko Sieno in finski Cocks, v osmini finala pa še banjaluški Borac iz BiH.

Velenjčane je po petkovem prihodu v Zubri najprej čakal test na novi koronavirus. Na njem je bil en igralec pozitiven in je že v samoizolaciji. Okužba je bila na testiranju potrjena tudi pri ukrajinskemu sodniku, tako da sta pravico na današnjem dvoboju delila elitna češka sodnika Vaclav Horaček in Jiri Novotny.

Velenjčani so tekmo odprli s 4:0, a so jih gostitelji v 15. minuti ujeli (6:6). Do konca polčasa se je odvijal enakovreden boj, v začetku druge polovice tekme pa so Velenjčani znova zaigrali sijajno, naredili delni izid 6:0 in povedli z 21:15. Lepe prednosti niso zapravili, v drugem polčasu so bili za razred boljši in ga dobili s 16:11.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Ibrahim Haseljić z osmimi in Domen Tajnik s sedmimi goli.

"To je zelo pomembna zmaga za nas. Dobro smo se pripravili na tekmeca. V prvem polčasu bi morali sicer priti do nekaj golov prednosti, a nismo izkoristili priložnosti. V drugem polčasu smo tudi v obrambi odigrali tako kot moramo in zasluženo zmagali," je po tekmi dejal Jovičić.

"Na Češkem smo pričakovali napeto in izenačeno tekmo, kar se je tudi pokazalo. Bilo je nekaj napak, ki jih bomo do naslednje tekme poskušali odpraviti. V prvem polčasu nam je največje težave povzročal domači vratar. Naša obramba v prvem polčasu ni bila na ravni, kar smo v drugem popravili," je dodal Tajnik.