V skupnem seštevku ima tako Takanashijeva 15 točk naskoka pred Križnarjevo. Ima 686 točk, najboljša slovenska skakalka pa 671. Tretja je današnja zmagovalka Kramerjeva s 560 točkami. Ema Klinec je peta s 430 točkami.

Dvajsetletnica iz Delnic v Poljanski dolini je v Rusijo prišla v rumeni majici vodilne, do konca pa so še tri posamične preizkušnje. Na današnji je obakrat skočila 94 metrov in za šest točk zaostala za najbližjo tekmico v boju za veliki kristalni globus. S tem je desetič v karieri zasedla mesto na stopničkah.

»Super tekma je za mano, znova stopničke, ki sem si jih res močno želela. Danes je bila dobra borba med prvimi tremi. Bil se je dober boj. Bila pa je težka tekma zaradi vetra in snega. Padavine so malce nagajale, ampak tekmo so izpeljali lepo do konca. Na koncu sem bila zelo vesela, kljub temu, da sem izgubila rumeno majico. Držim se pravila, da je lažje napadati iz ozadja,« je po prvi tekmi turneje votlinskega drozga (turneja Blue Bird) dejala Križnarjeva.

Od obeh glavnih pretendentk za skupno zmago v sezoni 2020/21 pa je bila prepričljivo boljša Kramerjeva. Avstrijka je dobila četrto tekmo v tem tekmovalnem obdobju.

Ema Klinec (201,9) je na koncu zasedla 11. mesto. Po prvi seriji je bila deveta, v spremenljivih vetrovnih razmerah pa je v finalu skočila 90,5 m.

»Z rezultatom ne morem biti zadovoljna, je bilo pa to čisto realno glede na skoke. Nisem ravno našla čisto pravega počepa. S trenerjem sva se pogovorila, na kaj moram jutri paziti. Bomo videli, kaj prinese jutrišnji dan. Sicer pa je zanimivo znova zamenjati okolje, že dolgo časa me ni bilo v Rusiji. Vesela sem, da sem spet del tega in da sem lahko na tej turneji,« je dodala Klinčeva.

Dve mesti za njo je prvo od dveh tekem ta konec tedna končala Špela Rogelj (200,9). »S tekmo sem zadovoljna, naredila sem dva solidna skoka. Bila sta boljša kot prej na treningu. Tekma je bila malo težka zaradi razmer, a vseeno sem oddelala dobro in jutri napadamo naprej.«