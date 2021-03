Bayern po 80 minutah z igralcem manj vseeno do visoke zmage

München, 20. marca - Nemški nogometni velikan Bayern iz Münchna je na domači zelenici slavil visoko zmago s 4:0 proti Stuttgartu v 26. krogu nemškega državnega prvenstva. To jim je uspelo kljub izključitvi Alphonsa Daviesa v 12. minuti.

Kljub igralcu manj so že do polčasa Bavarci napolnili mrežo Stuttgarta in odločili zmagovalca. Tri zadetke je dosegel letos nenadkriljivi Poljak Robert Lewandowski. Natančen je bil v 18., 23. in 39. minuti. Odlični Poljak se nezadržno bliža rekordu po številu doseženih zadetkov v sezoni bundeslige.

Sloviti Gerd Müller jih je prav tako za Bayern v sezoni 1971/72 dosegel 40. Lewandowski je osem krogov pred koncem že pri številki 35. Ob tem je prispeval še šest podaj za zadetke soigralcev. Med njimi je danes drugi gol na tekmi prispeval Serge Gnabry v 22. minuti.

Bavarci so na lestvici Leipzigu, ki je v petek zvečer z 1:0 premagal Arminio iz Bielefelda, znova ušli na štiri točke naskoka. Na vrhu imajo varovanci Hansija Flicka 61 točk, Leipzig jih ima 57, z 51 pa po novi zmagi sledi Wolfsburg. Ta je bil z 2:1 danes boljši od Werderja iz Bremna.

Četrti je Eintracht. Danes so nogometaši iz Frankfurta s 5:2 visoko ugnali moštvo Union Berlin, s 47 točkami pa imajo štiri točke več od pete Borussie iz Dortmunda. Slednja je točko proti Kölnu (2:2) v gosteh rešila v 90. minuti po drugem zadetku na tekmi Norvežana Erlinga Brauta Haalanda. Mladi zvezdnik Borussie je drugi strelec lige z 21 zadetki. Toliko jih ima tudi Andre Silva (Eintracht).

Danes bo na sporedu še obračun med zadnjim Schalkejem in Borussio iz Mönchengladbacha (18.30). V nedeljo bodo še trije obračuni; Hoffenheim - Mainz, Hertha - Bayer Leverkusen in Freiburg - Augsburg.