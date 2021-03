»Do konca junija bo na voljo osem milijonov odmerkov cepiva,« je povedal v intervjuju v živo v okviru deželnega kongresa Avstrijske ljudske stranke v deželi Predarlska. Tako bodo na vrsto za najmanj prvi odmerek cepiva do takrat prišli vsi Avstrijci, ki bodo izrazili interes.

Bo pa prihodnjih nekaj mesecev polnih izzivov, je opozoril kancler. »Tako težko kot je sedaj, tako dobro se bomo spet imeli,« je bil optimističen.

Minister za zdravje Rudolf Anschober je danes sporočil, da so doslej izvedli skoraj 1,3 milijona cepljenj. V zadnjem dnevu so sicer po podatkih ministrstva potrdili 3344 novih okužb. Incidenca okužb v zadnjih sedmih dneh na 100.000 prebivalcev je trenutno pri 228,9 primera.

V bolnišnici je na zdravljenju 1844 covidnih bolnikov, od tega jih 394 potrebuje intenzivno nego.

Medtem iz dežele Zgornja Avstrija odmeva vest, da so zaradi neupoštevanja ukrepov za zajezitev pandemije odpustili tri pedagoge. Kljub večkratnim pogovorom so se učitelji uprli in v učilnicah niso nosili maske tipa FFP2.